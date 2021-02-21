宁夏回族自治区近日出台减轻中小学教师负担的十条措施，以让教师安心、静心、舒心从教。

据了解，宁夏已经制定出自治区中小学督查检查评比考核清单和中小学进校园社会事务清单，分别有6项和4项。同时，宁夏要求积极改进督查检查评比考核方式方法，充分利用大数据、云计算等信息化手段，探索运用“互联网+督查”，倡导以暗访为主的真督实查。

对于街道社区，宁夏要求其不得安排中小学校和教师频繁参与社区服务、社区卫生、社区治安等社区建设活动，不得对中小学教师参与社区建设活动提出不合理要求，不得要求中小学教师参与影响正常教育教学的活动，否则学校有权予以拒绝。

宁夏还要求各级党委和政府及有关部门（单位）不得把庆典、招商、拆迁等与教育教学无关的活动和工作强制摊派给中小学校，不得随意让学校停课出人出场地举办换届选举、年会晚会、体育赛事等活动，不得硬性要求中小学校和教师参加各类社会性评比、文艺汇演、问卷调查等活动，不得硬性要求中小学教师关注与教育教学无关的微信公众号，不得安排中小学教师参加与教育教学无关的培训活动。

此外，宁夏将从严规范借用中小学教师行为，抽调借用中小学教师参与重大决策部署任务的，在不影响学校正常教育教学情况下，应征得县级以上教育部门同意，并报同级党委组织部门审批备案，连续借用时间不得超过6个月。同时，宁夏探索将学校安保、生活服务等属于政府职责范围且适宜通过市场方式提供的事项，纳入政府购买服务范围，确保寄宿制学校运转良好。（记者 艾福梅）

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