原标题：家长“蹲下身子”说话 孩子更易接受建议

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寒假已经过去大半，眼看就要结束了。但是我们家孩子总是在玩手机，学习不专注，作息时间不规律。作为家长，我们希望孩子能够有所改进，改掉坏习惯。但我们家孩子总是觉得我在这些小事上没完没了，小题大做。而且孩子还表现得非常烦躁，不想和家长沟通。我们也对孩子的态度有些伤心，这该怎么办？

专家观点

首师大附中（通州校区）徐景坤：寒假里，亲子间相处时间开始变长，亲子矛盾出现的频率也随之增高，这并不是个例。作为家长，应该如何做呢？首先要避免恶语相向，“口不择言”。出口伤人，虽逞一时之快，但伤己伤人，这不但会给亲子关系蒙上一层厚重的阴影，甚至会影响孩子未来的身心健康。这时家长可以尝试深呼吸，出去走走，换个环境等办法，进行自我冷却，让自己冷静到足以理智思考再行动。

同时，每个人都有不同的成长环境、经历，看待事情会有不同的角度，表达情绪也会有不同的方式。家长的过去孩子没有参与过，家长不妨带着孩子走进自己的岁月故事，让孩子了解家长，继而了解家长对于一个问题有这样想法的原因，孩子就会更容易接纳家长的做法。在家庭中，家长和孩子都希望一家人相亲相爱。所以，家长不但要和孩子勤沟通，更要让孩子走进自己的生活，让孩子学会去换位思考，来努力营造理解共情的亲子沟通氛围。

值得关注的是，家是每个人生命的庇护所，心灵的栖息地。吵架时，家长应真诚地将自己的感受告诉孩子。比如，孩子玩手机时间过长，学习不够专注，这样说：“看到你总在玩手机，我感到有些焦虑，很担心你的眼睛，更担心你的学业，这可能都对你的未来人生规划有影响，我们能不能一起研究一下找到我们彼此满意的解决办法呢？”可能一场暴风雨就可以避免了。家长蹲下身子说话，对于孩子来说，更容易接受家长的建议。

在妈妈做好了一桌饭的餐桌上，在爸爸驾车出游的旅途中，大家的内心都比较放松，一家人畅所欲言，在愉快的氛围中更容易达成理解、悦纳，全家人可以在愉快的亲子时光中反思、改进、成长。其实，面对亲子间的矛盾，每一位家长都拿出积极面对、欣然接受、理性处理的心态，每天都做出一点点努力，变得温暖强大，孩子的人生被翻转才会变为可能，每一个家庭才会更温馨和谐。文/记者 武文娟

(责编：李依环、任一林)