原标题：全市中小学将统一集中保管学生手机

各区和学校要将手机纳入学校日常管理；各区和学校合理设置校内统一集中保管学生手机的必要设施设备……日前，《教育部办公厅关于加强中小学生手机管理工作的通知》（以下简称《通知》）下发，北京市教委在此基础上，对各区和学校提出“北京版”中小学生手机管理要求。

北京青年报记者注意到，根据市教委要求，各区和学校要将手机纳入学校日常管理，因地因校制宜研制切实可行的校内学生手机管理制度。各区要制定工作方案，学校要形成实施方案，确保各项任务落实。同时，要注重疏堵结合。各区和学校要教育引导学生在学习和生活中正确看待，合理适度使用各类智能电子设备，提升文明使用网络的素养。通过学生喜闻乐见的教育形式，加强心理疏导，让学生真正意识到过度使用手机的危害，自觉形成对管理措施的认同。在管理中充分发挥学生主体作用，不断提高学生自我管理能力。

市教委还提到，各区和学校要通过多种途径做好面向家长的宣传解释工作，争取家长的理解和支持。引导家长以身作则，在正确使用手机方面为孩子树立榜样，加强对学生在家庭中使用手机的督促管理，形成教育合力。结合学校实际设立方便、及时的家校联络渠道，便于家长联系学校，保证家校应急联络。

此外，本市要加强条件保障。各区和学校要加强落实《通知》各项要求的条件保障，合理设置校内统一集中保管学生手机的必要设施设备。明确手机保管的工作制度和规范，明确责任部门和责任人，避免手机丢失或损坏。市教委还表示，各区要加强对学校工作的指导，将学校手机管理纳入日常监管，加强工作检查，建立通报整改制度，确保工作落实。

市教委要求，学校相关工作实施方案应向所属区教委备案。各区应于2021年3月1日前，将区工作方案报市教委备案。

调查

各校将陆续出台“校级”手机管理新规

市教委通知下发后，昨天北京青年报记者从本市部分中小学了解到，各校“升级版”手机管理办法将在新学期开学前后出台。此次校级管理规定将更加细致、更加“接地气”，学生将参与“新规”制定。此外，校内违规使用手机的惩戒举措也将明确提出。

多校开展校内大讨论 学生参与制定手机管理“新规”

“学生带手机进学校的主要需求有哪些？学校能否满足？如果能满足，学生是否能不带手机上学，带进学校后对学生有哪些影响？带手机进校后如何规范？”丰台区的赵登禹学校校长徐唯告诉北青报记者，此前该校规定，小学生不允许带手机进校。中学生原则上进校园也不带手机。学校为学生提供了各种与家长的联系方式，比如，学校办公室的电话向学生开放，老师的手机也可借给学生使用。

虽有政策，但学生偷偷在校内违规使用手机的情况依然发生。近日，根据市教委的要求，该校计划将这一管理举措“升级”，同时征集广大学生意见。“前段时间，我们特意给学生会干部开了一个线上座谈会，就是想听听学生的意见。真正有效地对学生使用手机的情况进行管理。”徐唯说，光靠“堵”是不行的，还需要真正了解学生的意见，与他们达成一致，形成“公约”，这样的管理才会有效。

昨天，《丰台二中学生手机使用管理规定》草案正式出炉，从手机带入、手机保管与使用、违规使用处理以及给家长的建议等四个方面拟定了23条学生手机使用管理细则。“这个草案还需要在学生中征求意见，针对学生提出的意见再进行最终的修改和确定。”该校校长何石明介绍。

此外，北京十八中校长管杰也向北青报记者介绍，该校在寒假期间，也已经通过学生会、团委、班级等多种渠道、各种形式，就学生在校使用手机的管理在学生间进行大讨论，最终形成意见，作为该校手机使用管理新规的重要参考。“通过各种形式的讨论，让学校更能了解学生的实际需求，制定出有‘人情味’、‘接地气’的规定。同时也能让学生更清楚不合理使用手机的害处，在新的规定出炉后更好地遵守规定。”管杰说。

北京师范大学密云实验中学在新学期将通过讨论形成班级公约，实施班级统一管理。学校每个班级申请安装手机箱，集中统一管理。如针对“学生手机进校园、进班级、进宿舍，带来哪些问题，把这些问题交由师生家长共同梳理，形成共同的认识，同时，师生家长共同探讨化解问题的办法”，明确学生自主管理责任人和相关细则。

新规内容更细致 小学生“电话手表”也将纳入管理

北青报记者昨天在各校采访中发现，新的管理制度更加细化，操作性更强、更符合学校管理实际。“以前我们学校要求如果学生有特殊情况需要带手机进校，需要进行申请。但没有统一的申请表作为留存，新的规定中，我们将申请表规范化，便于管理。”赵登禹学校校长徐唯说。

人大附中西山学校老师透露，学校此前在学生的手机管理上已有一些政策措施，但不同年级班级有不同的规定，有的年级要求锁到学生自己的衣帽柜里保管，有的年级则要求统一存在手机柜里保管，但AP班有时上课要用到手机，所以会做灵活处理。“新学期也要根据实际做出调整，我们会邀请家长代表和学生代表，希望大家达成共识，形成共同遵守的公约。”该老师介绍说。

北青报记者还注意到，在小学中，佩戴电话手表的学生越来越多。“电话手表”设备是否也将严格管理规范，据海淀区某小学老师透露，电话手表同样属于学校手机管理对象，要求学生尽量不佩戴电话手表入校，如带入校园，必须交由老师来管理。

以他律助学生自律 明确手机违规使用惩戒措施

北青报记者了解到，明确学生在校违规使用手机的惩戒措施，也将成为各校在新规制定中的重点内容。“学校明确不鼓励学生在校违规用手机。但是此前，学校并没有明确的惩戒措施，这次学校的‘新规’中将列出惩戒举措，形成规章制度，在日常管理中有规可依。也能够通过‘惩戒’这种他律举措，帮助学生自律。”丰台二中校长何石明说。

在《丰台二中学生手机使用管理规定》草案中，北青报记者就注意到，该规定列出了手机使用的违规违纪内容，比如，不按时上交手机的视同违纪；使用手机仅限于特需学习、联系家长或特定部门，除此之外，手机铃响，拨打、接听电话，用手机发、看短信息，玩手机（如看视频、看电子书、听音乐、玩游戏等）均视为违纪。

不仅如此，该规定还将“违规使用处理”作为单独一部分，明确了学生违规使用的惩戒举措。学生发生违规使用手机情况，学校所有教职工均有当场制止使用并收缴手机的权利；对于收缴手机时采取不合作态度的，管理人员有权对其进行批评教育或口头警告；对拒不接受教育或坚持不交出违规所用手机的，可报请学生发展中心给予纪律处分。用手机浏览不健康内容或联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，学校依照校规做相应处理，情节严重的，可移交公安机关。

北青报记者还了解到，这次各校对手机管理的新规，均特别注重“家校配合”的内容。北京十八中校长管杰表示，在疫情期间，该校已经与家长进行多次沟通，帮助家长监督学生使用手机情况。“我们即将制定的校级‘新规’将提出建议：学生居家学习时，学生的手机要放在学生和家长都能看得见的地方，方便家长监督。”

《丰台二中学生手机使用管理规定》草案中也将“为家长提出家庭指导意见”作为其中重要内容。明确建议，家长要及时了解学校对于手机使用的管理要求，在手机的使用上自律自控，合理使用，做好榜样示范作用，同时在孩子使用手机时间较长时及时介入和干预。

北京市京源学校副校长黄海群则建议“家长以身作则，放下手机，和孩子一起读书、一起参加体育锻炼，教授孩子生活方面的技能，对家风家训进行梳理解读等”。

对话

一位北京高中的毕业生接受北青报记者采访时吐露心声——

“对绝大多数同学而言，手机统一管理有益专心学习”

对话人：西安理工大学学生张澍阳（北京学子，中小学均就读于北京）

北青报：你的中小学阶段，学校怎么进行手机管理的？

张澍阳：我的高中和初中，在“携带手机进校与否”的问题上，正好是两种截然不同的要求。我的初中，不只是禁止手机进入校园，学校甚至要求上课期间学生手机在家也要处于关机状态，如果老师抽查打通了你的电话，同样要于第二天没收手机。而我的高中，则是完全自由选择，学校甚至提供免费WiFi。对于我这种自控力不高的学生，高中成绩下滑，“进入了理想的高中，没有考上理想的大学”是血淋淋的事实。

北青报：这两种截然不同的管理方式，你个人怎么看？

张澍阳：通过两种模式下个人和身边同学的经历，我认为禁止携带手机合适与否，取决于该校学生的整体学习水平。对于绝大多数同学来说，禁止携带手机绝对是一个非常有用且便于操作的措施。我所就读的高中高考平均分常年位居北京市前十，在学校生活中，我看到很多同学通过手机查询知识内容、学习课本里没有涉及的课程相关知识，在中午大课间和放学后在教室里联机打游戏，但是他们都有一个特征——能高度集中注意力，且能快速切换学习和休息状态。而这一点，像我这样的人是做不到的。相对于我浪费的时间，手机带来的帮助可以说杯水车薪。而回想起我的初中三年，我心无旁骛地度过每一天的学习生活，只有周末接触一下手机和网络。那种纯粹、认真的学习状态，在手机的肆扰下已经很难找回。

北青报：最新出台的统一管理手机政策，你觉得能帮助到学习吗？

张澍阳：在我看来，手机会助力部分学生更好地学习，但是这种学生在茫茫的中高考大军中，凤毛麟角。在我接触到的同学中，携带手机上学对学习利大于弊的也不会超过5%。同时，中学的学习不同于大学，其实没有很多重要通知、学习资料和课外任务需要通过网络下发。在非疫情期间没有健康码的要求时，手机对于中学生不是必需品。故此，我非常支持限制手机进入校园的举措。我还认为这种措施可以引入大学校园中，让更多的学生在课堂环境中，保持一个纯粹、集中的学习状态。

本版文（除署名外）/记者 武文娟 林艳 刘婧 蒲长廷

学通社记者/程沐涵 张澍阳 韩俣桐 游舒情

(责编：李依环、任一林)