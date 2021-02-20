原标题：湖南3所高校入围国家拔尖计划2.0基地

记者今天了解到，新的一年湖南又有3所高校4个基地入围教育部第二批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单，分别是：国防科技大学物理学拔尖学生培养基地，湖南大学化学拔尖学生培养基地，中南大学计算机科学拔尖学生培养基地、基础医学拔尖学生培养基地。

基础学科拔尖学生培养计划2.0是教育部于2018年联合科技部等六部门联合启动实施，预计用10年左右时间培养数万名基础学科拔尖学生。首批（2019年度）遴选建设了104个基础学科拔尖学生培养基地，国防科技大学计算机科学拔尖学生培养基地也位列其中。第二批（2020年度）遴选建设了95个基础学科拔尖学生培养基地。两批合计有60所高校、199个基地入选，其中湖南省有3所高校5个基地入围。

该项计划实施范围从纯理拓展到大理、大文、大医，包括数学、哲学、基础医学等20个类别，共计划建设260个左右的基地。入选高校“唯水平不唯身份”，地域实现东中西部全覆盖。鼓励中西部高校以拔尖计划2.0为牵引，带动人才培养质量的整体提升。

记者了解到，拔尖计划2.0将在选、培、评等关键环节，深化人才培养改革创新。通过入校后二次选拔、高考“强基计划”、高中“英才计划”等渠道选鉴。探索书院制、导师制、学分制“三制”改革，吸引理念新、能力强、肯投入的名师、大师参与拔尖计划，引导学生的学术成长和人生成长，激发学术兴趣和创新潜力。坚持长周期、过程性、科学性评价。各校探索“一校一策、一基地一策”的多元模式，同时注重不同学科领域之间的交叉、融通和整合，寻求创新生长点和突破口。（记者 余蓉）

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