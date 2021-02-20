近日，教育部公布《2021年普通高等学校招生工作规定》，确定2021年全国高考统考时间仍为6月7日、8日。教育部透露，今年高考命题将增强试题开放性、灵活性，各地各校应为每个考点配备防疫副主考。在公布成绩方面，教育部也有新要求，除特定事项外，只能将考生的高考成绩信息提供给考生本人及有关投档高校，不得向考生所在中学及其他任何单位和个人提供。

时间

全国统考持续两天

《2021年普通高等学校招生工作规定》明确，今年高考全国统考于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日上午语文、下午数学，6月8日上午为文科综合或理科综合，下午为外语。

各省（区、市）考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。具体考试科目时间安排报教育部考试中心备案后发布。省级统考和高校的招生考试时间，分别由各省级招委会和高校按照教育部有关要求确定并发布。

防疫

为每个考点配备防疫副主考

根据要求，各地各校应健全疫情防控常态化下高考组织工作机制，提前研究谋划，合理安排特殊类型招生等有关考试时间；结合疫情防控实际，进一步细化组考防疫工作方案，制定疫情防控工作标准，强化命题制卷、考点考场、评卷等场所防疫举措，保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康；做好考生和考务人员日常体温测量和身体健康状况监测，按要求为每个考点配备防疫副主考，设置必要的隔离考场、隔离设施，配备充足的防疫物资；认真落实入场体温检测、考场全面消毒、通风、保持间距等措施。

各地要成立疫情防控常态化下的考试类突发事件应急处置工作领导小组，完善涉考、涉疫、涉灾等突发事件应急预案，及时妥善处置各类突发事件。

命题

减少死记硬背和机械刷题

教育部要求，稳妥推进高考综合改革。河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份要全力做好新高考落地的各项工作，精心制定命题、考试和录取工作方案。上海、浙江、北京、天津、山东、海南要进一步总结完善试点经验，不断研究解决改革过程中遇到的新情况、新问题。各高校要加强与中学人才培养衔接，进一步优化选考科目要求，完善综合素质评价使用办法并向社会公布，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。

2021年高考命题要坚持立德树人，加强对学生德智体美劳全面发展的考查和引导；要优化情境设计，增强试题开放性、灵活性，充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用，引导减少死记硬背和机械刷题现象。

另外，按照中央脱贫攻坚有关部署，专项计划实施区域的贫困县脱贫后2021年仍可继续享受专项计划政策。

强基计划

优化校考内容和形式

2021年是强基计划实施第二年。教育部要求，各试点高校要完善招生程序和办法，提高人才选拔的科学性；要优化高校考核的内容和形式，充分运用考生综合素质评价档案，考查思想品德、专业兴趣、科研志向以及吃苦耐劳的精神等，着力选拔“有志向、有兴趣、有天赋”的优秀学生；加强与中学的衔接沟通，帮助学生了解强基计划专业的优势、培养模式和发展前景，引导适合的学生报考；要进一步优化人才培养模式，为学生设置多学科交叉培养的课程体系，提高学生服务国家战略需求的能力。

教育部还明确，加强高校招生录取批次管理，不得随意将普通批次招生专业安排至本科提前批次招生。除教育部规定的特定事项外，只能将考生的高考成绩信息提供给考生本人及有关投档高校，不得向考生所在中学及其他任何单位和个人提供；严禁宣传炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”等；严禁各地政府、学校、培训机构以高考成绩为标准奖励教师和学生。（记者任敏）

(责编：李依环、熊旭)