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浙江：对外地返校学生不搞不必要的核酸检测和健康监测

2021年02月20日08:35 | 来源：新华网
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原标题：浙江：对外地返校学生不搞不必要的核酸检测和健康监测

　　在19日下午召开的浙江省政府新闻发布会上，浙江省疫情防控工作领导小组相关负责人明确表示，对外地返校学生不搞不必要的核酸检测和健康监测。对返校学生不搞“一刀切”的管控，而是根据不同人群的风险系数有的放矢。

　　浙江省规定，对于寒假期间没有到过中高风险地区所在地市的人员，各地和学校对其无需核验核酸检测阴性证明，也不得要求学生提前返回学校所在地、须经相应天数的健康监测乃至居家隔离才能返校。鉴于现在国内绝大多数地方都是低风险等级，对绝大多数从省外返浙的学生，在开学报到的时候无需提供核酸检测报告。

　　“校园防控工作比较特殊，从严管控应该说主观愿望是好的，但常态化疫情防控讲求措施的精准性。”上述负责人表示，不搞不必要的核酸检测和健康监测，绝不等于放松警惕。对校园疫情防控工作，浙江省将继续落实进校测温亮码、日排查、零报告等制度。

　　同时，对有中高风险地区旅居史、按规定需纳入“7+7”等健康管理的学生，在开学后也仍然将严格按相应规定执行。对省外出发地为低风险等级，但所在地市（直辖市为所在区）出现中风险地区的返校学生，需核验3天内核酸检测阴性证明，但无需纳入封闭性的居家健康监测。

　　据悉，针对一些地方和学校有可能出现管控层层加码的问题，浙江省防控办在春节前就在“浙里督”公开征集投诉举报，对发现的问题线索逐一转办核查，对性质严重的直接督办。在省里出台相关通知后，各地着力抓好落实，通过层层传导进一步规范防疫措施，及时纠正了一些不恰当的做法。（记者俞菀）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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