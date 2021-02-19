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构建和谐亲子关系 父母要学会“有话好好说”

2021年02月19日08:48 | 来源：北京青年报
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原标题：构建和谐亲子关系 父母要学会“有话好好说”

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　　寒假期间，孩子学习情况不是很理想，我们在帮助孩子辅导功课的时候，看着他的作业就非常着急，会说话重一些，但是我们发现孩子越来越敏感，逆反得厉害。我们和孩子该怎么沟通会比较好？

　　专家观点

　　东方小学校长孙亚桂：孩子入学以后，很多家长都对孩子充满美好的期待，一心想把孩子培养成自己心目中的“完美”样子，当孩子与自己的期待产生距离的时候，家长就会不断地唠叨。家长的不良情绪渐渐累积在孩子身上，孩子的发展也就离家长的期待愈来愈远，亲子关系越来越紧张。建立和谐的亲子关系，关键就在父母和孩子沟通时能不能做到“有话好好说”。

　　如何做到“有话好好说”？首先要有“好语气”。通常语言表达的是字面直接的思想，语气则表达的是自己内在的意愿，直接反映说话者的态度。家庭生活中，父母和孩子说话时，商量的语气要多于命令的语气，鼓励的语气要多于打压的语气，平和的语气要多于急躁的语气……

　　同时要抓住“好时机”。父母和孩子沟通的时机很重要，有时候时机不恰当，即使父母有“好语气”也不一定收到预期效果。如父母情绪烦躁的时候，别批评孩子；孩子情绪不好的时候，不要“火上浇油”；想教育孩子一定要在双方都心平气和时进行，不要在外人面前数落孩子；不要父母一起批评孩子……一天中什么时机适合谈话呢？生理规律告诉我们，下午5点至7点是生理活动最低点，迫切需要补充营养，恢复体力。晚饭过后，心情逐渐开朗，这是比较好的时机，找到孩子的兴奋点，父母便可润物细无声地传达其观点了。

　　还要选定“好地点”。不同的沟通地点给人带来的心理感受是不同的，亲子沟通精心选择地点也很重要，总体原则就是找一个能够让人放松的谈话地方。如孩子的卧室、书房或者小区的休闲场所等。

　　再者讲话要有“好内容”。语气、时机、地点是影响亲子沟通效果的外在因素，家长说话的内容才是影响亲子关系的决定性因素。因此，家长想对孩子进行教育的时候应减少随意性表达，提前进行语言“加工”。如梳理一下想通过谈话达到什么效果？说哪些内容？怎么开始说？牢记这样的原则，即希望孩子往哪个方向发展，就往哪个方向说话。多用肯定的方式表达，少用否定。面对受挫的孩子多说“鼓励”的话，保护自尊心。面对犯错误的孩子要将批评转化为希望，这才是批评的最终价值所在。永远不带脏字，说脏话，给孩子树立一个“有教养的长辈形象”。

　　此外还要讲究“好方式”。不同年龄的孩子心理特点不同，亲子沟通的方式也要善于顺应孩子的心理特点，尤其是处在叛逆期的孩子，单纯的口头语言沟通有时候还会产生反作用，因此对于特殊心理时期的孩子，采用文字沟通也是舒缓亲子关系的好方法。将自己对孩子的爱与理解及心中的想法都融于字里行间，从而达到润物无声的教育效果。

　　文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)

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