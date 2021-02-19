原标题：研究生留校，过个科研味儿的假期

我把写好的福字拍照发到宿舍群里，室友竟然回复：“写个Nature和Science。”哈哈，这可是我们顶礼膜拜的top2科研期刊，可见大家梦寐以求到何种程度。

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记得小年夜那天，最后一个实验终于做完了，我跟实验参与者聊了两句：“你怎么还不回家呢？”“我不打算回家，就在学校过年。”我说：“我也一样，那你室友呢？”他说：“过两天也走了，就我一个人。也好，清净。”

的确，从那天到现在，实验室每天都只有我一个人，从早忙到晚，也没个人说话，清净得过了头。

其实，很多学生留校过年也不完全是因为疫情，另一个重要原因是本学期的学业任务还没完成，尤其是即将毕业的研究生。

作为一名浸泡在毕业论文里的博士生，我早已习惯了孤独。每天早上7点半，我坐上班车，从郊区的昌平校区辗转一个小时到海淀校区，在食堂简单地吃点早饭，匆匆赶往实验室。一周7天，天天如此。直到年根儿底下，每天两点一线的生活从未打破。

学校的食堂陆续关门了，仅留下一个食堂的二楼开放，每到饭点还是人声鼎沸，热热闹闹。日子越临近，年味儿越浓，每次路过教师家属区的超市门口时，我总会看到老师们置办年货的身影，心里忽然也会想，家乡的爸爸妈妈，这时候应该也在采买年货了吧。而我就不必操心，学校的食堂和超市在过年期间会一直开放，学校还贴心地准备了新年大礼包，有零食、古风手帐、两本书，还有除夕和初一两天食堂的免费餐券。领完大礼包还可以参与抽奖，排我前面的那个同学就抽中了“三等奖”——一个电动牙刷，可是我就没这么幸运，只抽到了“新年快乐”。

我还参加了猜灯谜换春联和写福字的活动，我对书法有点小自信，虽然很少练，但是只要下笔，写出来总还是可以看的。我把写好的福字拍照发到宿舍群里，室友竟然回复：“写个Nature和Science。”哈哈，这可是我们顶礼膜拜的top2科研期刊，可见大家梦寐以求到何种程度。用毛笔写英文实在不易，要不然真想一笔一划描出来贴到大门口。

除夕这天，奔波于两地校区的人已经很少了，以前一辆校车坐得满满的，这一晚还不到三分之一。我第一次从实验室提前出发，坐了晚上6点的班车早早回到了昌平校区，文学院的同学邀请我去她的寝室一起看“春晚”，她们寝室也有两个博士留校，无论如何，这天也该放松一下。当热闹的歌舞一出现，年味儿瞬间溢出。跟在家一样，我们几个一边吃零食，一边聊天刷手机。接近零点，礼花和鞭炮声越来越热闹，家族群里抢红包、发祝福掀起一个小高潮，同学W此时却一筹莫展，到底给导师发不发祝福？说点啥好？W和我反复讨论措辞，纠结许久，最终鼓起勇气按下发送键。其实也就是祝愿“新年快乐，阖家幸福”，导师也马上就回复了，让今晚的快乐又增加了许多。

没过多久我们就洗漱睡觉了，没有通宵Party、彻夜狂欢。在这栋研究生楼，大家的作息都非常有规律，哪个宿舍大声说笑就会影响到隔壁，可能会被投诉，所以，今晚如常，尽管外面鞭炮声震天，整栋楼依然那么安静。

我睡得格外安心，明天终于不用早起进实验室了。

快中午12点我才起，自然醒的感觉太好了，我拿着免费的午餐券和室友走进餐厅，我俩决定点一个平时舍不得吃的“贵菜”——酱猪蹄，果然，啃起来分外香。

然而到了初二，我就又进实验室了，焦虑和压力驱使我不能再优哉游哉地休息，优秀的科研人只争朝夕。当然，既然还是春节假期，我会在一早一晚打鸡血，中午奖励自己，看一部电影。

我正在看文献的时候，手机响了起来，爸妈在群里发他们出去玩的照片了，还是家乡周边熟悉的旅游景点，以前我们总是一起去，今年就只剩他们两个了。不过看到他们在照片中笑得这么开心，我也算放心了，爸妈照片拍得那么详细，也让我在千里之外 “云游”了一次。

随后几天，班车上的人也越来越多了，一辆车甚至都快坐不下。我依然是赶第一辆早班车出发，坐最后一辆车回去。也许有人觉得我们这样很辛苦，但其实对于每个奋斗的科研人来说，披星戴月是日常状态，在实验室熬通宵也时有发生。日复一日，年复一年，努力地做实验、处理数据、看文献、写论文。最开心的是收到论文录用通知的那一刻，觉得所有的付出都是值得的。

科研人的春节是带着浓浓科研味儿的春节，在这个意义上来说，不分寒暑，无论大小假期，短暂的休息过后就要带着满满的任务开工了。

（冯菲）

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