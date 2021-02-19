人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

研究生留校，过个科研味儿的假期

2021年02月19日08:35 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：研究生留校，过个科研味儿的假期

　　我把写好的福字拍照发到宿舍群里，室友竟然回复：“写个Nature和Science。”哈哈，这可是我们顶礼膜拜的top2科研期刊，可见大家梦寐以求到何种程度。

　　——————————

　　记得小年夜那天，最后一个实验终于做完了，我跟实验参与者聊了两句：“你怎么还不回家呢？”“我不打算回家，就在学校过年。”我说：“我也一样，那你室友呢？”他说：“过两天也走了，就我一个人。也好，清净。”

　　的确，从那天到现在，实验室每天都只有我一个人，从早忙到晚，也没个人说话，清净得过了头。

　　其实，很多学生留校过年也不完全是因为疫情，另一个重要原因是本学期的学业任务还没完成，尤其是即将毕业的研究生。

　　作为一名浸泡在毕业论文里的博士生，我早已习惯了孤独。每天早上7点半，我坐上班车，从郊区的昌平校区辗转一个小时到海淀校区，在食堂简单地吃点早饭，匆匆赶往实验室。一周7天，天天如此。直到年根儿底下，每天两点一线的生活从未打破。

　　学校的食堂陆续关门了，仅留下一个食堂的二楼开放，每到饭点还是人声鼎沸，热热闹闹。日子越临近，年味儿越浓，每次路过教师家属区的超市门口时，我总会看到老师们置办年货的身影，心里忽然也会想，家乡的爸爸妈妈，这时候应该也在采买年货了吧。而我就不必操心，学校的食堂和超市在过年期间会一直开放，学校还贴心地准备了新年大礼包，有零食、古风手帐、两本书，还有除夕和初一两天食堂的免费餐券。领完大礼包还可以参与抽奖，排我前面的那个同学就抽中了“三等奖”——一个电动牙刷，可是我就没这么幸运，只抽到了“新年快乐”。

　　我还参加了猜灯谜换春联和写福字的活动，我对书法有点小自信，虽然很少练，但是只要下笔，写出来总还是可以看的。我把写好的福字拍照发到宿舍群里，室友竟然回复：“写个Nature和Science。”哈哈，这可是我们顶礼膜拜的top2科研期刊，可见大家梦寐以求到何种程度。用毛笔写英文实在不易，要不然真想一笔一划描出来贴到大门口。

　　除夕这天，奔波于两地校区的人已经很少了，以前一辆校车坐得满满的，这一晚还不到三分之一。我第一次从实验室提前出发，坐了晚上6点的班车早早回到了昌平校区，文学院的同学邀请我去她的寝室一起看“春晚”，她们寝室也有两个博士留校，无论如何，这天也该放松一下。当热闹的歌舞一出现，年味儿瞬间溢出。跟在家一样，我们几个一边吃零食，一边聊天刷手机。接近零点，礼花和鞭炮声越来越热闹，家族群里抢红包、发祝福掀起一个小高潮，同学W此时却一筹莫展，到底给导师发不发祝福？说点啥好？W和我反复讨论措辞，纠结许久，最终鼓起勇气按下发送键。其实也就是祝愿“新年快乐，阖家幸福”，导师也马上就回复了，让今晚的快乐又增加了许多。

　　没过多久我们就洗漱睡觉了，没有通宵Party、彻夜狂欢。在这栋研究生楼，大家的作息都非常有规律，哪个宿舍大声说笑就会影响到隔壁，可能会被投诉，所以，今晚如常，尽管外面鞭炮声震天，整栋楼依然那么安静。

　　我睡得格外安心，明天终于不用早起进实验室了。

　　快中午12点我才起，自然醒的感觉太好了，我拿着免费的午餐券和室友走进餐厅，我俩决定点一个平时舍不得吃的“贵菜”——酱猪蹄，果然，啃起来分外香。

　　然而到了初二，我就又进实验室了，焦虑和压力驱使我不能再优哉游哉地休息，优秀的科研人只争朝夕。当然，既然还是春节假期，我会在一早一晚打鸡血，中午奖励自己，看一部电影。

　　我正在看文献的时候，手机响了起来，爸妈在群里发他们出去玩的照片了，还是家乡周边熟悉的旅游景点，以前我们总是一起去，今年就只剩他们两个了。不过看到他们在照片中笑得这么开心，我也算放心了，爸妈照片拍得那么详细，也让我在千里之外 “云游”了一次。

　　随后几天，班车上的人也越来越多了，一辆车甚至都快坐不下。我依然是赶第一辆早班车出发，坐最后一辆车回去。也许有人觉得我们这样很辛苦，但其实对于每个奋斗的科研人来说，披星戴月是日常状态，在实验室熬通宵也时有发生。日复一日，年复一年，努力地做实验、处理数据、看文献、写论文。最开心的是收到论文录用通知的那一刻，觉得所有的付出都是值得的。

　　科研人的春节是带着浓浓科研味儿的春节，在这个意义上来说，不分寒暑，无论大小假期，短暂的休息过后就要带着满满的任务开工了。

　　（冯菲）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部