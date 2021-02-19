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浙江临海：“心灵守护”呵护青少年健康成长

2021年02月19日08:33 | 来源：中国青年报
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原标题：浙江临海：“心灵守护”呵护青少年健康成长

浙江临海12355青少年儿童心理热线、“心灵驿站”公益平台和“心晴驿站”电话亭日前同时开通。作为临海青少年“心灵守护”专项行动的一部分，“三大平台”将为临海近20万在校学生提供心理健康服务。

去年以来，临海探索建立了青少年儿童心理健康的“一个中心、两套机制、三大阵地、四支团队”保护体系，并成立由临海市委副书记、市委政法委书记为组长的临海市青少年儿童心理健康保护工作领导小组，抽调相关部门工作人员成立工作专班，建立“临海青少年儿童心理健康守护中心”。

围绕青少年儿童心理健康相关主体，临海还建立家庭、学校以及其他社会主体“1+1+X”责任体系，形成政府、学校、村社、家庭、医疗机构、社会组织等联动的青少年心理健康保护模式；组建心理治疗专家、专兼职心理辅导教师、社会化心理健康服务机构、心理帮扶志愿者4支守护团队，依托儿童之家、青年之家等活动阵地，开展对青少年儿童心理健康宣传教育、亲子互动宣传教育、一对一帮扶等服务。

目前，临海充分利用线上平台开通24小时远程问诊，可“一对一”视频对话的“心晴驿站”服务亭网络，已安装在台州中学等多所中小学校，为受心理困扰的学生提供私密、舒适的倾诉环境。

据悉，临海已启动青少年儿童心理健康问题排查摸底行动，对破碎型家庭、不完整家庭、留守家庭和困境家庭逐一建档立卡，派专人定期走访，同时将青少年儿童心理危机干预和心理援助纳入各类突发事件应急预案和技术方案，并建立心理健康问题的三级干预机制。

（上官州强 中青报·中青网记者 董碧水）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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