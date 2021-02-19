原标题：教育部去年以来牵头办理千余件两会建议提案

记者今天从教育部获悉，2020年至今，教育部收到涉及教育的全国人大代表、政协委员建议提案共2388件，其中，建议1428件、提案960件，牵头办理1160件（建议666件，提案494件），内容主要涉及立德树人、促进教育公平、提升教育发展质量、提升教育服务经济社会能力、持续完善教育保障机制5个方面。目前，教育部建议提案答复率100%，沟通率100%。

其中，在推动信息化平台建设，促进教育公平方面，2020年10月13日，教育部相关司局负责同志与北京四中校长、全国政协委员马景林充分交流，并积极采纳关于教育信息化与网络安全问题的意见建议。2020年2月，教育部建设开通国家中小学网络云平台，开设了课本课程学习模块及各类专题课程学习模块，满足全国中小学生在新冠肺炎疫情期间居家学习需求。

针对大学生就业问题，教育部采纳全国人大代表吕建、全国政协委员梅国平的建议，多措并举，在新冠肺炎疫情期间、后疫情时代稳定毕业生就业，实施高质量升学扩招。2020年，全国硕士研究生招生规模达100万，比2019年增加18.9万，普通专升本招生规模达64万，比2019年增加32.2万，第二学士学位下达招生计划10万；党政机关、事业单位、国企、基层项目等面向毕业生开放更多岗位，吸纳毕业生人数比2019年同期增加70多万；还推出了“24365校园招聘服务平台”，举办了第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等活动。

（中青报·中青网记者 叶雨婷）

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