本报记者 阿尔达克

“我正在对提案进行最后完善。”2月初，学生们都已放假离校，校园内一片寂静，全国政协委员、新疆师范大学副校长古丽帕丽·阿不都拉却依然忙碌。

办公室里，古丽帕丽拿出几本厚厚的笔记本说，今年她的提案将重点关注体育学科专业人才队伍建设。

作为多年从事体育教育工作的高校教师，古丽帕丽一直关注着农村体育教育。2015年，她的一段驻村经历，让她深刻意识到农村体育教育还需进一步加强。

“这5年，农村学校的体育设施越来越完善，但仍然面临缺乏专业的体育学科人才的问题。”为此，古丽帕丽多次到农村走访调研。每到村里，她首先要去的就是学校。

“我常常告诉村里的体育老师，体育课绝不仅是吹个哨子、打场球那么简单，要努力让学生爱上体育，养成强身健体的好习惯。”古丽帕丽说。

为了完善自己的提案，古丽帕丽经常和学校的专家教授们座谈交流。此外，古丽帕丽还认真听取青年教师和学生的建议和看法，“年轻人的想法特别重要，他们是未来体育教育的主力。”

“同学们，体育教育不仅要育体，还要育心。如果想在当体育老师时把体育教育的价值发挥到最大，现在就要抓紧时间提升自己的理论水平。”去年12月，古丽帕丽和体育学院的学生们这样说。

针对目前的情况，古丽帕丽建议加大对体育教育人才的培养，并引导他们到农村就业。此外，把高校体育援疆作为发展新疆高等学校体育教育事业的重要平台，通过技术支持、人才培训、互访交流等措施，促进教育教学、科学研究、训练竞赛，推动体育学科的整体发展。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 04 版）

(责编：何淼、熊旭)