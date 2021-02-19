要提交的建议在张咏梅心里酝酿了很久。其实，从30年前大学毕业当上一名中学老师开始，到现在成为浙江省镇海中学党委书记，有关这个问题的思考就一直没有停止过。

“自己是一名优秀的教师，成长过程中经历过很多次诱惑。自己是名管理者，每年开学都有可能面临自己学校或者听说其他学校优秀教师的流失。”

即将开学，张咏梅决定，在今年的全国两会上提出《关于进一步提高治理校外学生培训机构效能的建议》。

“今年，很多电视台的春晚都以各种形式吐槽教育。身边，也总是看到孩子‘不是在培训班，就是在去培训班的路上’。在校外培训已成为许多中小学生日常生活一部分的今天，该如何有序发展，真正提高治理校外学生培训机构能力？”大年初一，在学校检查了一圈安全后，张咏梅回到办公室修改着自己的建议。

来自浙江省教育科学研究院的调研数据显示，到2019年年底，浙江有办学许可证的校外培训机构11753家。平均省内一所学校对应2.3家培训机构，每444名中小学学生对应一家校外培训机构。“近6成的学生参加了校外文化培训，而且补习正在向低年级、农村、中等生蔓延。”

“作为学校教育的补充，我们不否认正常的校外培训，但是很多校外培训已严重偏离了教育的本义。”张咏梅说，校内课业负担在教育行政部门和学校的共同努力下正逐步减轻，但解放出来的时间又都被校外培训占用。如果说学校教育正在从应试教育转向素质教育的道路上艰难跋涉，那么校外学科培训只为提升分数的做法又把学生拉回应试教育。只用二三十天的假期就教完三四门学科一学期的课程，又怎能让学生体会到学习的乐趣？动辄每小时300元甚至800元的收费让许多家庭无力承担，会造成新的教育不公。

如果说这些都是一个有社会责任感的人对教育的忧思的话，那么教师队伍建设，就是作为基层学校管理者的张咏梅的深层思考：“在职教师兼职校外机构，影响他们在学校工作中时间、精力的投入，更影响他们的思想和价值观。把一个新入职的人培养成称职和优秀的教师，要学校付出了高额成本，要经过长久的锻炼。所以我们镇海中学严禁教师外出兼职。”但是，培训机构高薪挖师却不是每个人都能抵挡的诱惑。一旦有教师离职，学校只能临时选人来应急，也让教师“静心教书、潜心育人”变得更为困难。

因此，每年的开学季，很多学校的校长最怕看到的就是老师，尤其是已经培养好的优秀教师的离职。甚至，还有校长自己辞职去了校外培训机构。

为此，张咏梅建议，市场监管、民政、发展改革、财政、税务、公安等部门应共同发力。家长要理性思维，明白有智慧的陪伴和学习习惯的养成才是提高孩子学习能力最有效的途径。

在具体举措上，张咏梅呼吁应尽快在市域范围内建立统一的校外培训机构管理平台，将所有校外培训机构的师资情况、开班情况、学生名单、培训内容、任课教师、上课时间、收费标准统一录入平台。可以公开的公开，不适合公开的在后台做好数据留档，以便于征税、审计、管理等。

张咏梅说，提高对校外培训机构的治理能力，必须坚持眼睛向内，解决好学校内、课堂内教育教学不到位的问题。建议加大对学校的投入，尤其是在师资配备标准上将“生师比”改为“班师比”，为中小学实施小班化、个性化教育提供人力资源保障；建议不能也不应当机械地规定或控制学生的在校时间，而是给予自主权，实行学生在校时间的弹性制，提倡并鼓励学校教师在注重学生全面发展的基础上为有需要的学生提供个性化的学习辅导。（记者 曾毅）

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