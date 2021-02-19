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自主调整返校时间 多地高校延期开学

2021年02月19日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：自主调整返校时间 多地高校延期开学

春节假期结束，高校寒假也接近尾声。根据新冠肺炎疫情防控要求，截至2月18日，北京、湖北、黑龙江、安徽等多地高校已明确延期开学，将通过分批分类、错峰开学、申请审批、线上授课等方式，迎接春季学期到来。

记者梳理发现，各地多所高校已发布通知，将学生返校时间延后。北京大学将开学时间改为3月8日，较此前校历安排延后两周。中国人民大学调整为3月1日，比原定春季学期推迟一周。北京理工大学学生整体返校时间推迟约3周。

黑龙江省教育厅发布消息称，高校开学要避开春运返程高峰，即2月27日至28日，坚持分期分批、错时错峰开学。开学前14天，高校教职工原则上应返回学校所在地，进行居家观察。

2月17日，安徽师范大学发布通知，将2021年春季学期师生返校时间进行调整。2019级、2020级本科生和全体研究生3月5日（周五）报到注册，2017级、2018级本科生3月7日（周日）报到注册，3月8日（周一）正式上课。

目前，清华大学是开学较早的学校之一。该校将在2月19日、20日、21日迎来学生集中返校，预计返校人数约1.8万人。学校安排返校专线巴士接送学生，降低交叉感染风险。2月27日、3月6日，学校将为返校学生进行两次集中核酸检测。

按照疫情防控要求，不少高校提出未经允许，学生不得提前返校，并开启申请审批制度。哈尔滨工业大学将于3月8日开学，学生于3月3日至6日分批返校，返校前须提供7日内有效核酸检测阴性证明、通信大数据行程卡和龙江健康码绿码，在“HIT学工信息系统”申请返校。安徽中医药大学将严格落实“六个一律”要求，所有学生未经学校允许不得提前返校。

武汉大学按照“严格管控、适时调整”的原则，其中，本科生原则上于2月23日至24日返校，无上课任务的毕业班本科生可于2月25日至28日返校。研究生因科研或课程需要，可申请于2月22日至24日返校；其他暂时无课、不急需从事科研的研究生于2月25日至28日返校。按照校历安排，学生于2月25日正式上课。

针对不同风险地区的学生，不少高校做出精细化管理。例如，对于来自低风险地区，且无14天内中高风险地区旅居史的学生，凭健康码绿码等申请返校；中高风险地区学生原则上不得返校，待所在地区降为低风险地区后，凭健康码绿码、7天内核酸检测阴性证明等申请返校。有发热、咳嗽、乏力、咽痛、腹泻等症状的学生暂不返校，待治疗无症状后再报到。

在国际学生方面，黑龙江明确境外师生未接到学校通知，一律不返校。湖北工业大学国际学院提出，境内留学生报到时间为2月24日，境外留学生暂不返校，入境须按地区有关政策执行。安徽一些学校表示，近期从境外返回的学生，一律先落实“14+7”集中隔离和健康管理等措施。

为确保延期不延学，“开学不返校”“线上授课与线下开学无缝衔接”，成为不少高校的新选择。例如，对外经贸大学18日通知，3月1日至15日，按原定课表和教学计划线上授课，3月16日至21日，学生暂停上课，分期分批返校；3月22日起，恢复线下授课。中央财经大学也将于2月22日线上开学，暂定于3月16日起组织学生返校。

尽管距离开学仍有一段时间，高校各项准备工作正在有序进行。黑龙江提出要加强防疫物资储备，做好校园消杀工作，完善应急预案并开展现场演练，提前做好开学前后核酸检测安排部署。武昌职业学院要求，要提前了解学生近期身体和心理状况，采取线上主题班会等形式，对学生进行疫情防控和安全警示教育，明确返校流程和返校须知。

（新华社北京2月18日电 记者杨思琪、魏梦佳、李伟、周畅）

(责编：李依环、熊旭)

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