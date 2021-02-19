前些日子，西班牙巴塞罗那孔子文化学校的老师们收到了许多学生的新春祝福。“老师，我想你了。祝你新春快乐！平安幸福……”孩子们的美好祝福让老师们热泪盈眶。庚子年是让人感到煎熬的一年，春节过后不久，巴塞罗那疫情便开始蔓延，考虑到学生安全，学校被迫宣布“停课”，后来开始“网上授课”。没有想到“线下”这一“停”便是一年。

春节是中国的传统节日，寄托着人们最美好的希望。辛丑年的春节，似乎承载着人们更多的希望。尽管没有能够像往年一样，师生聚在一起载歌载舞，但今年各个班级还是举办了各式各样的“云上”迎新春活动。画“牛”写“福”、讲故事、写作文……仍然有声有色，充满了欢乐。由此可见，春节已经植根于孩子们的心里了。

文化是一个民族的血脉，节庆文化是民族文化的重要组成部分，也是宝贵的文化遗产。我们学校举办迎新春活动已有多年历史，自2005年起，先后举办了多场大型迎新春活动。2014年，600名学子“马年”彩妆大游行曾经震撼了巴塞罗那。而后，舞龙舞狮活动及12面大鼓的亮相也曾享誉一方，曾先后两次赴安道尔公国演出，并多次受邀参加巴塞罗那自治大学和巴塞罗那足球俱乐部的表演……回顾学校发展的历史，笔者感到节庆文化“功不可没”。2004年学校创办之初，只有3个班级、30多个学生，老师也只有3人。到了2020年，已经发展到5个校区，学生人数超过3000名，老师逾百名。

记得最初学校举办文化活动时，曾有很多人感到不解，他们认为“海外中文学校就是教孩子学中文，不应该教孩子唱歌跳舞”，但我们还是坚持了下来。同时，也向大家介绍了在海外创办中文学校的缘由——创办中文学校当然要教孩子们学习中文，但教孩子学习中文的根本目的是为了传承文化。尤其对于在当地“土生土长”的华裔青少年来说，开展多种形式的文化活动意义更为重大，他们刚开始学习“方块字”，会面临较大的挑战，文化活动则可以增加其学习中文的兴趣。事实也是如此，“随风潜入夜，润物细无声”，兴趣是孩子们学习的动力，在兴趣中传承文化比空乏的口号更有力量。

作为中华传统节日，春节蕴含着深厚的文化内涵，传承着中国人的社会伦理观念，凝聚着海外华人的情感寄托。春节承载着满满的、对来年的希望。

春节是中华民族的文化血脉。有华人的地方，一定会有春节；有中文学校的地方，春节一定是五彩缤纷的。

（作者麻卓民，系西班牙巴塞罗那孔子文化学校校董）

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