原标题：节日文化课可以这么上

语言是文化的一部分，国际中文教育自然也离不开中华文化的介绍与传播。开设与中国传统节日有关的文化课时，老师不应只依赖教材课本，而是需要帮助学生真正感知、体悟中华文化。

对于中文初级班，我在课上综合运用多媒体课件的文化介绍内容会多一些，但语言文字和文化教学也不能割裂，不能顾此失彼。在字、词、句、小语段教学过程中，都可以渗透文化内容。

就以传统佳节春节为例，有一次课上学到年俗时，讲到了“福”字。我介绍了中国人喜欢在春节期间把红色的“福”字倒贴表示纳福，带着学生学习了“福”字的音、形、义、组词和用福字说话造句后，有的学生还是觉得这个字不好记。而大部分学生也仍然不明白中国人喜欢把“福”字倒贴的这一做法。为了加强学生的记忆，我想到把汉字和书法结合起来进行教学。于是，我在下一堂课上，带来了笔墨纸砚，教学生一起练习用毛笔写“福”字。经过几番演练，学生终于对“福”字了然于心。紧接着，我给学生分发了带“福”字的红色剪纸，五花八门的“福”字令大家爱不释手。最后，我让学生们看着我把“福”字翻转过来，我问他们这个字是不是倒了。这时，我把一个字拓展成了一个小句——“福”倒了，还在“倒”字上标上拼音，让他们齐声朗读“福倒了”。在“倒”字和“到”字的拼音间画上等号后，学生马上领悟了——原来中国人喜欢用谐音来讨口彩，说吉利的话。

如果全凭老师讲解，少了问答、演示等环节，学生也许还是一头雾水。经过一系列的讲解、练习书法、动作演示等环节后，学生有了参与和体悟，教学效果就不言而喻了。

还有些学生，中文水平相对较高，对中国文化较熟识或知之不少，给他们上节日文化课就不能老生常谈，否则容易产生审美疲劳。针对这部分学生，需要布置不同的任务。

记得我教过一个中文中高级水平的进修生班，当时根据他们在春节的打算和安排，我把学生分成5组，布置了教学任务——采访春节期间的商户店家、到中国朋友家过年、利用春节假期游览旅游胜地等，要求每人节后以作文或演讲的形式汇报自己的任务。

为了不让学生们感觉这些任务是负担，也为了增添春节这个特殊节日的喜庆气氛，我在班级的微信群里分发了微信红包，学生们很快学会了彼此间互发祝福和收发红包，也很自然地把春节和红包联系了起来。

作为上海人，我会教学生说一些上海话。春节时，学生们竟然活学活用——用上海话给当地人拜年。

值得一提的是，为朋友准备拜年的礼物，当然就涉及到了年节风俗，送礼的禁忌是学生们很感兴趣的部分。

那年的春节文化课，给学生们留下了深刻的印象。春节是主题文化，同时课上也涉及到了礼仪文化、访客文化、服饰文化、方言文化、流行文化……他们很庆幸自己能全面了解中国人在春节期间的衣、食、住、行、娱乐，并爱上了在中国过年。

类似的节日文化课，比如中秋节和端午节，在讲述优美的传说和引人入胜的故事之后，复述课文大意或身着表演服再现故事情节都是学生喜爱的形式。此外，让学生观看节日食品的制作过程，甚或邀学生亲自参与制作，并把劳动成果作为礼物送给朋友，也是非常好的教学手段。

涉及传统节日的文化课，其实是一门交叉性较强的综合课，语言和文化的镶嵌，主题文化和散发性边缘文化的整合，中外文化的交汇与碰撞，使得学生在掌握特定中文的同时，又真实触碰到了其深厚的文化底蕴。

（作者彭莺，系上海外国语大学中文教师）

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