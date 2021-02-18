原标题：“为国铸箭”的准备从校赛开始

国防科技大学一手打造了空天科技文化节，策划并组织了许多烧脑又好玩的活动，为学员搭建了成长的舞台。图为学员们为了参加活动，研究水火箭与滑翔机。受访单位供图

“我们是一等奖！”一大早，国防科技大学空天科学学院学员蒋勇睿的心情就被群里弹出的消息“点燃”了。“太开心了，第一次参加这么重要的比赛，就获得了一等奖。”这场比赛是中国国际飞行器设计挑战赛，为了备赛，蒋勇睿和队友奋战了两个多月。

“其实，真正的准备从参与空天科技文化节时就开始了。水火箭助推滑翔机比赛、多级模型火箭发射与载荷回收比赛……一场场校赛，就像游戏里的一道道关卡，帮我们不断升级技能。”蒋勇睿说。

记者了解到，国防科技大学空天科学学院每年都有一些活跃在空天科技文化节上的选手在各类国赛中获奖。学校一手打造了空天科技文化节，策划并组织了许多烧脑又好玩的活动，为学员搭建了成长的舞台。

航天从来没有99分

随着发令员一声令下，一枚枚火箭呼啸着冲上云霄。级间分离、空中点火、一二级伞降回收……学员甘宏伟目不转睛地盯着本组的火箭一步步完成规定动作。二级火箭落地，他赶紧跑上前查看，然而预想的成功场景并没有出现，连接箭体与降落伞的伞绳未能断开，任务失败。

指导教员彭科提醒他对照操作流程查找原因。当他看到第十一条流程“落地断绳器检查，药剂不足时加满”时，长叹一口气。赛前他想当然地觉得不会有问题，没有严格执行这个步骤。

“航天从来没有99分。”这是教员时常挂在嘴边的话，此刻，甘宏伟深有体会。“航天是高风险事业，对于极致可靠性的追求应根植在每一个航天人的骨子里。”彭科说。一场又一场火箭发射比赛，吸引了学员的兴趣，也考验着他们“知行合一、稳妥可靠、万无一失”的航天素养。

彭科为记者翻开一份长达25页的《火箭装配、地面测试与飞行试验流程规则》，光是操作细则就多达81项，此外还有各类注意事项，“要想上手操作，就得先把这25页内容吃透。”他表示。

然而，刚入门的本科学员，即便捧着这25页的“宝典”，也常常会状况百出。蒋勇睿说，跟头栽多了，就会有“强迫症”，每次火箭发射前，他都会反复查看箭体、仪器舱、伞舱……“不能忽视任何一处细节，真实的火箭发射现场，容不得分毫差池。”他说。

彭科时常会想象这些学员将来“为国铸箭”的奋斗情景，他希望每一个历经千锤百炼的学员将来都能成为优秀的航天人。

点亮探索太空的梦

木星、土星、火星……在一场“天文夜”活动中，透过架设在操场上的天文望远镜，研究生学员王璟贤被遥远的天体迷住了，“太空如此迷人，我们要在合理利用空间资源的同时，守住这份美丽。”王璟贤的感叹引发了几位同学的共鸣。

“后来，我报名参加第六届中国研究生未来飞行器创新大赛，灵感就源自那次活动，我们小组设计了一款化学分子卫星，可以捕获并接管失效卫星，及时清除太空垃圾。”王璟贤说。这项作品最终拿下了一等奖。

研究生学员樊晓帅至今记得，去年10月，航天英雄景海鹏走进空天讲堂，为大家讲述一段段惊心动魄的经历。

“榜样会带来无穷的力量。”学员大队副大队长武鹏介绍，李东旭院士、张锦院士、于起峰院士等都曾坐客空天讲堂，这些“大咖”精彩的授课，会唤起学员们“科技报国”的信念。

去年，依托空天科技文化节成立的航空宇航前沿战略俱乐部，目前已有57名成员。国防科技大学空天科学学院教授杨乐平为俱乐部带来了第一场知识讲座，宣讲最前沿的航天科技动态。

“学员的未来有无限可能，我们的目的却只有一个——为他们点亮探索太空的梦。”武鹏说道。（顾 莹 宁凡明 本报记者 张 强）

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