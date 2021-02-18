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“手机禁入校园”良政还需善治

王钟的
2021年02月18日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：“手机禁入校园”良政还需善治

新年过后，没多久就要开学了，相信有不少中小学生又开始盘算着把手机带进校园。但今年情况有点不同，教育部印发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，要求中小学生原则上不得将手机带入校园。确有需求的，须经家长同意，书面提出申请，进校后应将手机交由学校统一保管，禁止带入课堂。

中小学生能不能在校园里使用手机以及如何使用手机，已然争议许久。此次教育部专门就学生手机管理下发通知，把“不得将手机带入校园”视为原则性规范，在制度层面起到了定分止争的作用，对学校如何管理学生使用手机也起到了指导作用。何况，教育部的要求并没有“一刀切”。对于需要和家庭保持联系的学生，比如长期寄宿在学校的住宿生，只要家长申请，依然可以允许其合理使用手机。

在移动互联网迅猛发展的今天，作为学习能力强、对新生事物天然感兴趣的群体，青少年有着使用手机的强烈愿望，一些家长也主动为孩子配置了手机。在这种情况下，学生如何正确使用手机，依然是一个深刻的教育命题。

一些学生使用手机，并非出于通讯的必要，也不是利用手机辅助学习，而是进行打游戏、看电影等娱乐活动。目前，市场上很少有专门为青少年开发的手机产品，手机应用的内容分级和防沉迷系统善未完善。如果缺乏有效管理，任由学生使用智能手机，他们很可能接触到不适宜青少年的信息，更可能轻松绕过防沉迷系统的限制，将大量时间用于玩手机游戏。学校是学习的地方，如果手机对学习的影响弊大于利，那么“手机禁入校园”无疑是必要的选择。

技术是为人服务的，而不是让人沉迷的。当青少年沉迷手机成为普遍教育问题，有关开发者也要反思其产品设计的方向。比如，有的互联网企业将游戏作为其主营业务，便放宽了对用户年龄的认证与限制，以便吸引成为手机游戏主力军的青少年。还有一些企业为了吸引眼球，不顾内容质量，任其平台上充斥着暴力、低俗的内容，严重危害青少年身心健康。

手机是科技发展带给社会的“福利”，但对青少年来说，有效的管理和教育才能让这个“福利”发挥正向作用，让他们的好奇心转化为对科技产品背后工作原理的探究欲，从而激发主动学习的兴趣。

随着新的科技产品不断涌现，势必将对教育教学产生新的影响。如今青少年成长于科技迅猛发展的环境中，教育者需更新教学理念，研究新的教育方法，探索一条让学生与科技共同成长的路径，才能更有效地面对未来的科技变革。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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