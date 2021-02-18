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包饺子、看春晚……外国留学生入乡随俗体验中国年

2021年02月18日08:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：包饺子、看春晚……外国留学生入乡随俗体验中国年

“我们一起包饺子、看春晚，我还给朋友准备了特别的新年礼物。”来自乌克兰的留学生孔德开心地说。

谈起新年礼物，孔德说，刚来兰州时，他不知道到朋友家做客该准备什么礼物。“后来我才知道中国人过年，晚辈给长辈拜年送祝福，长辈会给晚辈红包。入乡随俗，所以我今年特意给朋友的小孩准备了红包。”

2017年，23岁的孔德从乌克兰来到兰州交通大学攻读硕士学位。

大年三十晚上，孔德在朋友家吃了肉馅饺子。“看着朋友一家人热热闹闹吃着饺子，让我想起我的家人。”孔德说。

提到新年愿望，孔德说，希望疫情早日过去，这样他就可以去云南、成都、南京、杭州等地吃美食，体验不同的风土人情，把中国角角落落看个遍。“疫情过去了，我也想把我的爸爸妈妈接来，让他们看看我生活的地方，感受一下中国的外卖、无现金支付等。”

在华留学的美国姑娘阳离子在春节期间与中国丈夫选择留在深圳龙华区。她探访了鳌湖艺术村、上围艺术村、客家人的家族祠堂……还将所拍摄的视频上传至社交平台，分享她对中国文化的感悟。

阳离子英文名叫Katherine Olson，来自美国弗吉尼亚州，现在是南京大学的一名环境工程专业的硕士研究生。她的丈夫则是一位土生土长的中国黑龙江小伙。

去年春天，受疫情影响不能上课的阳离子，开通了自己的社交账号，希望用外国人的独特视角来向外界介绍真实的中国。在不到一年的时间内，她已成为拥有近80万粉丝的网络博主。

阳离子希望以后有更多的人关注自己，让他们更多地了解当下的中国。

她计划毕业后先骑自行车把自己想去的中国乡村都走一遍，希望以后能在中国从事工业污水治理、城市环境保护方面的工作。(记者 郑小红 刘玉桃)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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