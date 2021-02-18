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花样滑冰世界冠军陈露：在孩子心中播下冰雪运动的种子

本报记者  孙龙飞
2021年02月18日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“要学习冰球，首先得‘耐摔’。跌倒了怕什么？再来！”一个周六的上午，花样滑冰世界冠军陈露正为一场青少年冰球训练赛提供指导。在陈露眼中，这群10岁左右的孩子或许技战术还稍显稚嫩，但对冰球运动的热爱与渴望都写在了脸上。

　　运动员时期，陈露曾在1994年、1995年分别为中国夺得首枚花样滑冰奥运奖牌和世锦赛金牌。退役后，陈露在多地开办冰场和滑冰俱乐部，用专业的理念和教学方法，把一拨又一拨孩子领进冰雪世界的大门。

　　助力孩子全面成长

　　上世纪90年代，中国花样滑冰的整体水平还不高，陈露代表国家队出征国际赛场常常是“单打独斗”。当时她就希望，自己的队友越来越多，练滑冰的中国人越来越多。

　　退役后的陈露在北京、深圳等多地开办了专业冰场。令她难忘的是，第一家冰场在深圳开业时，许多人连穿冰鞋都不会，“摸着冰面能激动半天”。这让她坚定信念，要借助专业的理念和教学，开拓国内冰雪培训市场。

　　如今，陈露（北京）国际冰上中心每周能吸引200多名学员前来学习，花样滑冰和冰球两个项目教练团队以来自加拿大、俄罗斯等国的资深教练为主。“我们的训练注重学员在初学阶段打好身体基础，随着年龄增长，不断磨练技术，循序渐进。”冰上中心经理杨一玮表示，在这一训练体系下，学员成长很快。

　　“比起把他们训练成优秀的运动员，我更希望把他们培养成为全面发展的人。”陈露用这样的理念启蒙初学者，不仅教会技能，更让孩子们通过上冰感受体育的魅力，在运动中培养坚韧不拔、顽强拼搏的意志。

　　参与冰雪运动推广

　　作为北京市中小学生冰雪运动普及推广活动形象大使，陈露这些年多了与学生接触的机会。“刚开始，孩子们连夏奥会和冬奥会都分不清楚，我们就从冬奥常识开始讲解，现在大家不仅能区分不同的冬奥项目，参与冰雪运动的孩子和家庭也越来越多。”

　　家住北京海淀区的李女士，每周都驱车往返60公里，把两个儿子送到陈露国际冰上中心学冰球。孩子在练习冰球过程中的成长也显而易见：体格强健了，意志坚定了，懂得了团队精神也收获了友情。李女士认为，体育也是促进孩子全面成长的重要教育手段。

　　李女士10岁的大儿子学打冰球近5年，但这在她的“朋友圈”里依然不算资深。“有朋友的孩子从3岁就开始接触冰雪运动，全家周末一起去滑雪的也不在少数。北京联合张家口成功申办2022年冬奥会后，人们参与冰雪运动的热情被点燃了。”

　　积极传播冰雪文化

　　学滑冰的人越来越多，但是比赛的意义只在于拿冠军吗？陈露有着不同的理解。在1998年日本长野冬奥会上，陈露用一枚铜牌宣告了自己的回归。从此前一个赛季的低迷状态走出，她更加明白坚持的意义，珍视逆境中希望的力量，也让她意识到，努力的过程亦是人生价值的一种体现。

　　陈露希望能用不同的视角去呈现和传播体育精神更深层次的内涵。今年1月，她参与了一项微电影计划，执导拍摄了一群冰球少年的故事。这个微电影计划，主要是邀请各领域有故事的人来做导演，全程使用三星Galaxy S21系列5G手机进行拍摄，讲述有态度、有深度的故事。陈露执导的微电影，正是其中引人注目的一部，满满的正能量和浓浓的冬奥情结，收获了众多点赞。电影中，孩子们懵懂的眼神被教练点亮，他们在“碰撞”中成长，在攻防之间找寻获胜的秘诀。

　　首次跨界尝试导演角色，陈露把自己当做一个记录者。她将这些年的所见、所思融进微电影中，通过S21手机的导演视角、超级防抖、AI一键多拍等功能，更丰富细腻地讲述冰球故事，在这个追求多元的时代用另一种表达方式展现冰雪运动之美。

　　“推广冰雪运动，一个人的努力远远不够。”陈露说，“社会力量的支持，让更多的孩子有了更多的机会学习冰雪知识，体验冰雪运动。”

　　2020年，为向全国青少年推广冰雪运动，传递奥林匹克精神，中国三星先后在上海、哈尔滨和北京开展“三星冰雪教室”活动，为2022名青少年免费提供冰雪运动普及培训，为“带动三亿人参与冰雪运动”的目标助力添彩。在参加了“冰雪教室”哈尔滨站活动后，陈露有了很大的触动：“这群冰球少年虽稚嫩，但他们勇往直前的拼搏精神，让我看到了希望，不仅是中国冰雪运动的希望，更是这个时代的希望。”

　　《 人民日报 》（ 2021年02月18日 14 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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