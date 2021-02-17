原标题：压岁钱该怎么管？儿童心理专家支招培养孩子“财商”

新华社北京2月16日电（记者林苗苗）春节期间，很多孩子都会收到压岁钱，这笔收入如何处理让一些家长很是头疼。儿童心理专家表示，压岁钱管理也是对孩子“财商”教育启蒙的契机，建议以3岁为分界线，3岁以前，孩子的压岁钱由父母代为保管；3岁以后，由代管变为一起管理，并随着孩子年龄增加，逐步给予孩子更多自主权。

压岁钱到底该不该给？国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院精神心理科主任崔永华认为，作为承载着长辈祝福的一项传统习俗，压岁钱该给还得给，但应掌握的原则是：无论孩子年龄多大、家庭经济条件如何，压岁钱的数额都应在孩子有能力支配的范围内，不可过多。

压岁钱该怎么花？崔永华建议，家长首先应了解孩子对于压岁钱的消费需求，进行示范引导。比如，引导孩子按需求的优先级，购买文具和日用品、缴纳学费等，并教他们“货比三家”买到物美价廉的东西。其次，可借机培养孩子的孝心和爱心，如鼓励孩子用压岁钱购买营养品慰问生病的长辈、捐款给有困难的人，孩子知道自己的积蓄还可以帮助别人后，会更加明白储蓄的重要性。

此外，家长可以带着孩子一起去银行，给压岁钱开设“独立账户”；或平时带孩子翻看家中日常支出的账簿，让孩子参与管理家庭“财政”。这些都是培养孩子“财商”的好办法。崔永华认为，培养孩子高“财商”，不会让他们成为拜金主义者，反而能让他们正确认识金钱，懂得如何运用规则去创造财富，为他们未来的人生打下稳健、理性的财务基础。

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