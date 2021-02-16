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故宫御猫带小朋友进宫寻找年味儿

2021年02月16日09:24 | 来源：北京青年报
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原标题：故宫御猫带小朋友进宫寻找年味儿

　　品 俏销年货走近看

　　今天是大年初五，北京青年报记者在市场上发现一套畅销的国潮文化礼盒，让大朋友小朋友跟随御猫回到紫禁城，在故宫知识读本和超大游览图中，玩游戏，感习俗，晓知识，通文史，秒变文化小达人，阖家团圆感年味，过不一样的中国年！

　　据礼盒设计者介绍，与传统的新年礼盒不同的是，《故宫御猫中国年新年礼盒》是一份送给全家人的新年礼盒，里面的内容超级丰富，除了红包、窗花、福字、横批等传统新年产品，还有故宫大桌游带大小读者进宫过大年。“家庭聚会时放下手机，开展一场亲子游戏岂不是其乐融融。这套礼盒中包括益智游戏、涂色书、知识读本、手账本等新式年货，不仅孩子喜欢，全家人都可以参与、使用。”

　　以礼盒内含的桌游为例，这款适合2至4人游戏的大桌游，全家一起化身故宫新年策划官。从腊月初一到正月十五，体验13个清代宫廷过年的习俗，玩转99个游戏场景。新年伊始，皇帝写福字，腊月初一还需要做什么？皇家熬的腊八粥有什么特别之处？清代宫廷是怎么放假的……20多个真实情景，让你身临其境感受皇家过年的氛围。

　　翻开礼盒里的《故宫御猫带你纸上游故宫 知识读本》，御猫胖桔子为小读者一一解答这些有趣的小典故。接着走进太和门、箭亭、慈宁宫花园等48处传奇建筑与景观，了解斗拱、琉璃瓦、门环等20件故宫小物背后的故事。《知识读本》还搭配超大幅故宫游览图，足不出户游故宫，全家一起玩找找看看的游戏，锻炼方位感与观察力。童趣出版社负责人表示：“礼盒中精心设计的每一件产品都是一份祝福，希望在御猫胖桔子的陪同下，每个孩子都能度过一个快乐幸福的中国年。”(记者 李佳)

(责编：熊旭、邓志慧)

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