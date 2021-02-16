原标题：深夜，在书店过一个别样书香年

春节期间，北京图书大厦、王府井书店、中关村图书大厦等书店从大年三十开始至初六，实行24小时全天营业不打烊，并举办丰富多彩的文化活动，以方便市民度过一个充满书香的文化春节。 本报特约摄影 陈晓根

2月13日晚11点，北京图书大厦灯火通明，一派喜庆。要在平日这个时候，这家大型书城已打烊1个小时，但从大年三十到正月初六，图书大厦首次开启24小时书店模式。埋头夜读、选购图书、观看晚会，留京过年的读者在书店过了一个别样的书香年。

进入北京图书大厦一层共享空间，读者们围坐在屏幕前观看电视节目，安安静静。而在滚梯旁的新年寄语墙上，牛年祝福语遍布。寄语墙的最高处，写着热烈的告白“我们结婚吧，我爱你”，还有的读者画下了各种可爱牛头，留下了“牛气冲天”的美好祝福。张珺雅今年6岁了，她在姐姐的指导下，在新年寄语墙上留下了自己的“印迹”。小姑娘一家六口从石景山专程前来，不能回老家过年，一家人特意到书店过大年，她和姐姐每人还获得父母送的“书香大礼包”。一旁的奶奶说：“爷爷特意打电话说，不要回来过年了，等疫情过去了再回来。”

深夜11点已过，但北京图书大厦每张书桌前都坐着夜读的读者，无论孩子还是大人，他们戴着口罩，沉浸在书香世界里。边钰涵上初一了，他已经连续两天在书店刷夜了。他的妈妈正在仔细读着演员孙俪推荐的《吃到自然瘦》，看着儿子安静读书，她的眼里透露出的快乐怎么也挡不住，“《骆驼祥子》三个小时就看完了，要在家里怎么也要看好几天。”让她特别意外的是，当儿子读完整本书时，还给了她一个大大的拥抱。边钰涵说，他是被这本书感动了。

进入书店二层，喜庆的音乐和安静的阅读同样形成了鲜明的对照。刘汝佳已连续三年在书店过年了，她说：“今年在书店过年更温暖了。”她注意到，漫画、多肉植物、文房四宝、牛年吉祥物都摆进了一层共享空间，年味显得更加浓厚了。刘汝佳正在读莫言新书《晚熟的人》，她说很庆幸自己能在节日里读新书，这是对自己新年的一份美好祝福。刘汝佳的家在西安，但她留京过年并未感到孤独，她通过预约方式去了故宫，逛了北海，“经历过疫情，让我们学会更加热爱生活，在京过年真的特别温暖。”苟先生家在甘肃，和很多人一样，他选择了留京过年，深夜和儿子来读书，他竟意外发现了30年前的老伙伴《十月》杂志。他说，那时自己还是个文艺少年，这本杂志承载过他的文学梦。他更发现许久没来过的图书大厦完全变了样，“我们以前来看书都是贴着书架坐下来，没有这么多桌子椅子……”

也有读者特意选择深夜来买书的。李先生按照精心选择的书单严苛选书，在他的手中抱着《尼伯龙人之歌》《心》《霍乱时期的爱情》《雪国》《世说新语》等几本书，“我买书不仅看内容，还要看装帧、排版。”李先生说，他一个人留京过年不寂寞，在单位吃了年夜饭，随后进入看书、追剧的欢乐模式。

夜更深了，一对恋人携着寒夜的风霜也来买书，女孩喜欢漫画，男孩想找的是IT类读物。“平时没有更多时间来书店，七天长假是个特别好的机会。”男孩说。

事实上，为了让读者们安心过个书香年，北京图书大厦领导和员工付出巨大心力。范文青家在张家口，每年都回家过年，因为疫情，他至今已8个月没回家了，通过视频他看到家里年夜饭摆上了扇贝、龙虾。虽然范文青思念家人，但对工作也十分尽心，“我们每天查六回配电，原来是一天两次，每个楼层每个角落都要转。大厦电路已经运转二十多年，不能发生任何安全隐患。”

据悉，北京市的新华书店中，北京图书大厦以及王府井书店、王府井外文书店、中关村图书大厦及花市书店、小庄书店、西四书店、永安路书店、建工书店、翠微大厦书店10家特色书店从大年三十开始至初六，都是24小时全天营业不打烊。其余33家新华书店延长营业时间至晚上23点。（记者 路艳霞）

(责编：熊旭、邓志慧)