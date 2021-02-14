原标题：美疾控中心发布中小学复课指导方针

美国疾病控制和预防中心12日发布了新冠疫情期间美国中小学恢复面授课程的指导方针，包括坚持遵守戴口罩令、保持社交距离等措施，以及优先为教职员工接种新冠疫苗等，以确保复课后学生和老师的安全。

这份指导方针称，所有学校在恢复面对面教学时须保持设施清洁，并做好新冠感染者密切接触者的追踪、病毒检测及隔离等措施。

美疾控中心指出，就面授课程带来的校内病毒传播风险而言，小学比初高中风险低；应考虑优先恢复面对面教学活动，其次才是体育活动及其他校内活动，以最大程度降低校内病毒传播风险；具有重症高风险或与病毒感染高风险群体同住的学生及教职员工应以线上形式参与教学。

美疾控中心表示，学校重新开放前应评估所在社区的疫情现状。所在社区过去7天内每10万居民新增确诊病例数少于50例，学校可以重启面对面教学；新增病例数为50例至100例的社区，学校应采取混合教学方式，或减少面对面授课时间；新增病例数高于100例的社区，在确保遵循所有防疫措施的前提下，建议小学采取混合教学方式，初高中实行在线授课，直至新增病例数减少。

这份指导方针还指出，除了基本的防疫措施之外，学校需要对有新冠症状或与新冠感染者有密切接触的学生和教职员工进行病毒检测，并做好定期筛查以减少病毒传播风险。此外，在疫苗供应允许的情况下要优先为学校教职工接种新冠疫苗，不过接种疫苗并不是学校恢复面授课程的前提条件。

美国总统拜登此前曾表示，将在就任总统100天内使美国大部分学校复课。（谭晶晶）

(责编：郝孟佳、闫妍)