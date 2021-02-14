人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

美疾控中心发布中小学复课指导方针

2021年02月14日08:36 | 来源：新华网
小字号
原标题：美疾控中心发布中小学复课指导方针

　　美国疾病控制和预防中心12日发布了新冠疫情期间美国中小学恢复面授课程的指导方针，包括坚持遵守戴口罩令、保持社交距离等措施，以及优先为教职员工接种新冠疫苗等，以确保复课后学生和老师的安全。

　　这份指导方针称，所有学校在恢复面对面教学时须保持设施清洁，并做好新冠感染者密切接触者的追踪、病毒检测及隔离等措施。

　　美疾控中心指出，就面授课程带来的校内病毒传播风险而言，小学比初高中风险低；应考虑优先恢复面对面教学活动，其次才是体育活动及其他校内活动，以最大程度降低校内病毒传播风险；具有重症高风险或与病毒感染高风险群体同住的学生及教职员工应以线上形式参与教学。

　　美疾控中心表示，学校重新开放前应评估所在社区的疫情现状。所在社区过去7天内每10万居民新增确诊病例数少于50例，学校可以重启面对面教学；新增病例数为50例至100例的社区，学校应采取混合教学方式，或减少面对面授课时间；新增病例数高于100例的社区，在确保遵循所有防疫措施的前提下，建议小学采取混合教学方式，初高中实行在线授课，直至新增病例数减少。

　　这份指导方针还指出，除了基本的防疫措施之外，学校需要对有新冠症状或与新冠感染者有密切接触的学生和教职员工进行病毒检测，并做好定期筛查以减少病毒传播风险。此外，在疫苗供应允许的情况下要优先为学校教职工接种新冠疫苗，不过接种疫苗并不是学校恢复面授课程的前提条件。

　　美国总统拜登此前曾表示，将在就任总统100天内使美国大部分学校复课。（谭晶晶）

(责编：郝孟佳、闫妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部