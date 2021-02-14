原标题：综合消息：同温共暖向春天——我驻外人员、华侨华人、留学生举办庆祝活动欢度新春佳节

新华社北京2月13日电 综合新华社驻外记者报道：农历牛年春节来临之际，我驻外人员、海外华侨华人、留学生纷纷举办庆祝活动，普天同庆、同温共暖，欢度新春佳节。

由中国驻泰国大使馆、泰国旅游局和唐人街社区等联合主办的“欢乐春节—点亮耀华力”灯展11日在曼谷耀华力路唐人街启动，唐人街中华门牌楼一带同时亮起春节彩灯，让泰国民众有机会共享春节热闹气氛。本次灯展将一直持续至28日。

塞浦路斯联合国缓冲区内坚守岗位的5名中国维和警察在牛年春节到来之际发回新春祝福，他们手擎五星红旗，用洪亮声音向全国人民拜年。维和警察王立强说：“老爸，老妈，各位亲人朋友，我挺想你们的，也挺想小鸡炖蘑菇……这一年，都挺不容易的，好好歇歇乐乐，牛年我们一起奋蹄前行。”

中资企业（新加坡）协会举办云上春节联欢会，原创歌曲《疫过天晴》、京剧《贵妃醉酒》、手语歌曲《听我说谢谢你》等节目精彩纷呈。一些会员单位在联欢会上进行了云团拜，向祖国人民和在新加坡中资企业致以新春问候。

中国驻埃及大使馆举办2021年云端春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构人员、留学生代表等80多人在不同会场线上参加招待会。春节招待会上播放了新春祝福视频，还为侨胞精心准备云端小型音乐会，现场气氛喜庆热烈。

中国驻俄罗斯大使馆举办的在俄中国公民庆新春云端联欢会日前播出，使馆馆员、在俄华侨华人、中资机构人员、留学生用真挚话语表达对亲人思念，用动人歌声唱出对祖国的热爱，用激扬的舞蹈跳出对未来的憧憬。

格鲁吉亚中资企业员工及华侨华人举办了一场形式新颖、以“团圆”为主题的“云春晚”，为观众献上来自当地华人团体选送的歌曲《红旗飘飘》、武术《中华魂》等20余个精彩节目，数千人共同在线观看，并纷纷在网上留言点赞，互致新春问候。

马耳他中国文化中心近日举办“欢乐春节”系列庆祝活动，当地民众和华侨华人云上体验中国春节文化。“欢乐春节”活动通过网络直播、电视播出等形式，在马耳他创造了中国新年的欢乐氛围。

全日本中国留学生学友会和东京地区中国留学生学友会举办“留日学子在线春节联欢晚会”，在日留学生及国内亲朋近5万人通过直播平台观看了晚会。晚会分为“歌舞青春”“我们的抗疫生活”“祝福祖国”3个篇章，留学生们通过歌舞、小品、脱口秀、微电影等形式歌颂青春岁月，分享疫情下留学生活，向祖国母亲和家人亲朋送上新春祝福。

中国第19批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队营区举办“蓝盔好声音”歌唱比赛暨春节晚会。晚会期间穿插了有趣的游戏互动和有奖竞猜环节，并为近期过生日的官兵准备了惊喜，播放“亲人送祝福”温情短视频，全体官兵共唱生日歌，现场气氛热烈，其乐融融。

中国驻哈萨克斯坦大使馆日前举办2021年线上春晚，中哈两国数百名友好人士云端共庆新春。回顾中国抗击新冠肺炎疫情的纪录片以及哈歌手迪玛希演唱的抗疫歌曲、中国杂技表演和民族歌曲串烧等丰富多彩的节目，传递出中哈两国人民的友谊和浓郁的中国年味。（参与记者：张保平、蒋新彤、任芊、王亚光、郭鑫惠、吴丹妮、王丽丽、李奥、李铭、陈文仙、姜俏梅、刘雄马、黄礼明、张继业）

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