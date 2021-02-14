原标题：清华“硬核”青年的春节

“感谢有你，待阴云退去，让我们再和亲人紧紧相拥，共同领略祖国的山海风月……”临近春节，正在实验室做科研的清华大学医学院2015级博士生单思思收到了学校精心准备的新春礼包，贺卡上短短几行字，让她心里一阵温暖。

“现在国外发现了突变株，大家都关心疫苗效果会不会减弱。这个假期还要进一步研究新冠病毒入侵机制和变异的可能性。”单思思一边说着，一边打开礼包，用手机拍了张照片，通过微信发给了父母。“把这个春联贴在宿舍门口就有了年味。”“好好干，只要你回家就是过年。”虽然女儿两年没有回家过春节，但每次收到信息，父母总是为她加油鼓劲。

2020年新冠肺炎疫情暴发，单思思所在的张林琦教授课题组，立刻组建了新冠科研攻关团队。刚放假回家一天的她第一个报名，赶回实验室投入工作。170多个日夜奋斗，单思思所在团队在国际上率先成功解析了新冠蛋白与细胞受体的结构，为疫苗设计与抗体筛选奠定了基础。“今年不少同学和我一起过年，很热闹！”单思思说，做科研就是以百米冲刺的速度在跑马拉松，她一定要拿出“硬核”成果降伏病魔，维护人民的生命安全。

和单思思一样，春节奋战在科研一线的还有生命科学学院李赛实验室。不久前，李赛团队和外国团队合作的新冠病毒3D高清科普影像问世，他们也成为世界上第一个解出完整新冠病毒真实结构的科研团队。“课题已经到了攻关阶段，我希望早日给奋斗在研发疫苗、药物抗体的科学家提供线索和支撑。”李赛团队2017级博士生徐家璐说，现在高铁方便，什么时候都能回去。今年除夕就在实验室和老师、同学们一起煮饺子迎新春。

不一样的年，一样的暖。行走在清华校园里，手提红色新春礼包的志愿者们，穿梭在教学楼和宿舍楼间，为6000余名学子送去暖意。这个园子里，一群年轻人，以孜孜不息的奋斗，共同筑梦祖国的美好明天。（光明网记者 刘希尧）

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