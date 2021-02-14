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“家”的味道！高校7万留校学生过出“特色春节”

2021年02月14日15:20 | 来源：北京日报
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原标题：高校7万留校学生过出“特色春节”

宿舍窗户贴上红色的窗花，烘托年味儿；食堂师傅用心烹制年夜饭，色香味俱佳；不同主题的嘉年华热闹开场，一团和气……这个寒假，多所高校举办特色春节活动，让约7万留校大学生过暖心年。

“爸爸妈妈，快看，这是我们的团圆饭！”大年三十中午，北京航空航天大学留校学生王子兴迫不及待地举着手机，给在石家庄家里的父母展示学校丰盛的自助餐，“这是‘牛气冲天’，这道菜叫‘红红火火’，还有‘年年有鱼’。好吃，有家里做的味道！”

“家”的味道，也成为各校年夜饭的关键词。北京大学家园食堂推出“北京年味美食周”小吃特卖会，甜蜜的萨其马、软糯的艾窝窝、酥脆的大排叉，还有八宝饭、豆沙酥，林林总总28种传统小吃诠释出北京味道，满足来自不同地方的学生们的口味。

春节假期，校园里处处都是蓬勃的青春朝气。北航校园里，图书馆、科研楼宇、运动场地等持续开放。王子兴说：“为了这么少的人，图书馆也正常开放，特别难得，我借了好多书，感觉精神食粮很充足。”

北京科技大学则为学生开启了线上“一对一”“一对多”辅导通道，内容涵盖高等数学、线性代数、概率论、机械制图等多个科目，50余名留校学生报名参与。北理工通过征集视频、摄影、文章、书法、绘画等，邀请学生记录下“我在北理工过大年”“疫情防控献绵力”“我的丰富多彩寒假生活”等学习生活点滴，并开展“21天习惯养成”打卡活动。

北京大学医学部博士生高冠英今年没有回家过年。在几台手术的间隙，他匆匆写了一封家书，“想吃妈包的白菜馅儿饺子了，除夕你们替我多吃几个，照片就别给我发了，馋。”去年春节期间，他奋战在抗疫一线，也没有回家过年。谈及这些，他说：“这都是我应该做的。”

北京林业大学组织“集北林新年福袋，赢青春梦想礼盒”系列活动，学生参与线上春联征集、家书温情传递、线上灯谜竞猜、线上新春歌会、暖心祝福集赞五项活动，集齐福袋即可赢得梦想礼盒。许多师生第一时间隔空为留校学子送祝福——“谁道岭南应不好，此心安处是吾乡”“待雪融草青，我们峰顶重逢”……（本报记者 任敏）

(责编：郝孟佳、闫妍)

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