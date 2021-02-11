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别样校园年味浓

2021年02月11日09:54 | 来源：中国教育报
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原标题：别样校园年味浓

立春后的清华园，玉兰已经长出毛茸茸的花骨朵儿，校园里春节气氛渐浓，学院门口挂上了红灯笼，宿舍楼贴上了春联，食堂贴上了窗花……

清华大学生物医学工程系2017级博士研究生靳翔宇第一次留校过年。大部分时间他都在实验室，有时也去学校运动场馆锻炼身体，“学校保障做得很好，生活和平时一样，没有影响”。

清华大学相关负责人介绍，除夕夜清华留校学生预计有5000多人，是往年的6倍左右。为保障留校学生正常生活，学校实验室、图书馆、自习室、体育场馆等公共场所继续开放。学生食堂不停伙，确保留校师生春节不返乡也能尝到家乡的味道。

今年寒假，北京有7万多名大学生留校过年，与往年相比人数大幅增长。各高校如何保障留校学生寒假生活，让留校大学生度过一个温暖喜庆的春节？

2月5日，北京市委教育工委、市教委召开北京高校寒假留校学生工作会，要求高校通过采取“四个一”举措把留校学生工作做得有温度、暖人心，包括建立一条24小时响应热线、为留校学生送一份爱心礼包、开展一次深入的谈心谈话、提供一份校园文化生活菜单。北京各高校多措并举关心保障留校学生，让校园增添了不少年味。

记者走访北京多所高校了解到，为了让留校学生过一个像在家一般温暖的春节，北京各高校充分保障校内体育运动、生活服务设施开放时间，为留校学生学习科研、体育锻炼提供条件，并精心设计、组织安排了丰富的校园文化生活。

杭州西湖、武汉黄鹤楼……34个省级行政区的地标建筑全部被“搬”到了北京大学。走在北大校园，每隔几百米就会发现一座布置喜庆的全国各省份的地标置景，不少学生在自己家乡的置景前拍照留念并且投递明信片。

据了解，今年北大寒假留校的学生、教职员工、后勤保障人员总计上万人。为了丰富学生寒假生活，北京大学启动了“快乐北大人、健康北大人、奋斗北大人”主题教育活动月。

“快乐北大人”主题推出云上舞台、心理微课堂、经典阅读等活动；“健康北大人”发起跑步打卡、冰上运动会等活动；“奋斗北大人”邀请杰出校友在线讲座、连线基层选调生对话，为学生个人成长道路选择答疑解惑……

“千里之外解乡愁，没想到留校过年还有这么多惊喜。”北大对外汉语教育学院2018级硕士研究生吴平凡说。

2月3日立春，中国人民大学在学生活动中心举办“写春联·送祝福”活动。几名擅长书法的教师和学生在红色宣纸上挥毫泼墨，写下一副副春联和福字。围观的师生一边欣赏一边喝彩。

早在1月，中国人民大学党委学生工作部就向全校学生发出公开信，向大家发出倡议：“让我们一起加强防护，听从指挥，科学防疫，守护安宁。”不少学生因此选择留在学校过一个特殊的春节。

北京航空航天大学向留校学生每人赠送了100G校园流量，方便留校学生学习生活。同时，辅导员、导师每日全覆盖、点对点联系留校学生，一对一指导学生开展学习、科研。前几天，经管学院专职辅导员唐鹏飞刚和留校学生一起包饺子过小年，现在又忙着为学生发放春节“新春大礼包”，里面有防疫物资、零食，还有从除夕到正月初七的食堂餐券。“这几天，我们会把新春礼包送到每名学生手中。”唐鹏飞说。

“寒假期间学校生活一切都有保障。”北京师范大学教育学部2018级硕士研究生刘静静家在河北，这个寒假她计划留校完成毕业论文并为就业做准备。刘静静说，今年室友们都留校过年，没有觉得孤单。

为了让留校过年的200多名中外学生健康平安、暖心欢乐地过好大年，北京外国语大学积极筹划一场主题为“云聚北外，共贺新春”的线上春晚，邀请来自天南海北的学生，为留校就地过年的同学表演节目，共度春节，以缓解他们的思乡之情，让留校学生“在校”如“在家”。

“留校过年其实并不孤单。虽然不能回家，但处处有人关心，处处有家的味道。”北京外国语大学研三学生小煦说。

“导师已经给我定了研究方向，需要阅读大量文献。我正好可以把这个假期当作一次机遇，争取开学后遇见更好的自己。”老家在河北石家庄的北京交通大学2020级硕士生郑晨玮决定好好利用这个特殊的寒假。

(责编：赵晶、马昌)

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