据新华社电 （胡浩、邢拓） 记者近日从教育部获悉，教育部等五部门日前联合印发《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》。意见提出，到2025年，基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系，覆盖各类专题教育和各教材版本的学科课程资源体系，涵盖建设运维、资源开发、教学应用、推进实施等方面的政策保障制度体系。

意见明确了加强中小学线上教育教学资源建设应用的重点举措，强调要加强国家、省、市、县、校级平台体系建设，统筹利用网络和电视渠道，促进资源共享，渠道互补，覆盖全体学生，完善国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂。要提高师生应用能力，加大教师培养培训，提升学生信息素养，将信息素养培育有机融入各门学科教育教学。要设立重点建设项目，用五年时间建立健全国家和省级中小学线上教育教学平台资源体系和运行机制。

教育部基础教育司有关负责人表示，线上线下教育教学融合发展是教育信息化的重要内容。基础教育要适应信息化不断发展带来的知识获取方式和传授方式、教和学关系的革命性变化，全面提升教育信息化水平和师生信息素养，推动教学组织形式和管理模式变革创新，加快实现基础教育现代化。应从长远出发，加快建立一套科学、完整、系统的在线教育资源公共服务体系。

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