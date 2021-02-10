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中传师生团队制作首部无障碍年代电视剧《老酒馆》

 大年初一上线歌华有线“光明影院”专区

2021年02月10日10:15 | 来源：人民网-教育频道
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2021年2月12日（正月初一），由中国传媒大学“光明影院”项目团队制作的新时代首部无障碍年代剧《老酒馆》将在歌华有线“光明影院”专区上线。大年初一起，北京市的视障朋友可以通过歌华有线高清交互机顶盒“院线”栏目进入“光明影院”专区，输入身份证件号码，通过认证后，便可免费欣赏该剧。在新春佳节来临之际，“光明影院”项目团队秉持公益之心，为视障朋友们提供全新文化产品，丰富视障人士春节文化生活，祝福视障朋友新春快乐。

《老酒馆》是由秦海璐、陈宝国主演的年代剧，是第32届中国电视剧飞天奖优秀电视剧奖、优秀导演奖、优秀女演员奖三项大奖作品。全剧共46集，讲述了民国时期大连好汉街上“老酒馆”的掌柜陈怀海谋生计、释大义的故事。

2020年9月，在充分调研视障朋友观影需求的基础上，“光明影院”项目团队结合实践经验，开始探索无障碍电视剧的制作。与无障碍电影不同，电视剧篇幅长、人物多、故事情节复杂，对画面解释和情节描述提出了更高的要求。团队师生志愿者撰写讲述稿20余万字，经过4个月的打磨，创新无障碍电视剧制作模式，完成了《老酒馆》无障碍版的制作。

从电影到电视剧，从大屏到小屏，无障碍电视剧《老酒馆》的制作完成意味着“光明影院”项目在无障碍信息传播的道路上又迈出了新的一步。歌华有线“光明影院”专区已于2020年10月15日第37个国际盲人节当天上线，为首都视障人士免费提供无障碍影视点播公益服务，丰富他们的文化生活，满足他们的精神需要。此外，“光明影院”APP计划于春节后推出，全国的视障人士可以通过APP，免费欣赏包括《老酒馆》在内的更多无障碍电影、电视剧等优秀力作。从此，视障人士不仅可以走进电影院欣赏无障碍电影，也可以在家中和亲朋好友共享同一部优秀的影视剧作品，更好地感受影像的魅力，享受新时代的文化成果。

“光明影院”项目是中国传媒大学联合北京歌华有线、东方嘉影共同推出的公益项目，旨在为视障人群讲解优秀影片，并通过覆盖全国的公益推广，让视障人群共享电影这一文化成果，传播新时代的新思想、新气象，为国家公益事业与文化建设贡献力量。项目团队坚持每年制作104部无障碍电影，让中国的视障群体在全年的52个星期，每周欣赏两部无障碍电影。

截至目前，项目团队已制作完成312部无障碍电影，实现无障碍电影在全国31个省(区、市)以及澳门特别行政区的公益放映和推广，对国务院扶贫办划定的14个集中连片特困地区进行点对点覆盖，助力文化扶贫。

在进行无障碍电影制作和推广的过程中，“光明影院”项目团队还不断探索无障碍信息传播的新产品、新模式，力图为视障朋友们提供更多选择，丰富他们的精神文化生活。同时，“光明影院”致力于推动完善电影院无障碍设施，推动建立无障碍电影技术标准。

未来，在“光明影院”师生志愿者的努力下，在社会各界爱心人士的共同支持下，还将会有更多优秀的作品以无障碍版本的形式走入视障人士家中，走进他们的精神世界，让视障朋友们平等地享受与明眼人一样的文化权利。

(责编：李依环、申亚欣)

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