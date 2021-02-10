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贵州贵阳：“洋学生”体验中国年

2021年02月10日09:48 | 来源：国际在线
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2月7日，临近春节，在贵州省贵阳市，贵州理工学院为留校国际学生举办迎新春送祝福活动。贵州理工学院党委书记曾羽、党委副书记高勇、副院长胡兴灿等学校领导与来自土库曼斯坦、俄罗斯等国的25名留校学生欢聚一堂，体验中国传统年俗。

（有修改）贵州贵阳：“洋学生”体验中国年

“洋学生”体验包饺子 摄影 汤王海

“剪福字，迎福气。”俄罗斯留学生邵维文表示，“因为要积极备战HSK考试（汉语水平考试），所以专门学习剪福字，希望在月底的考试中取得好成绩。”

（有修改）贵州贵阳：“洋学生”体验中国年

“洋学生”学习中国书法 摄影 汤王海

喜欢书法的几内亚留学生玛利亚说：“贴春联有美好期盼和祝福的寓意，我要把自己写的春联贴在宿舍门上。”

（有修改）贵州贵阳：“洋学生”体验中国年

“洋学生”写春联 摄影 汤王海

经济管理学院的土库曼斯坦留学生斯拉穆在了解“福”字倒着贴表示“福到了”的寓意以后，不禁感叹中国文化的博大精深，并拿出手机把自己写的福字照片倒过来设为屏保。

每逢佳节倍思亲。大数据学院的孟加拉国留学生赛杜说，“自己虽然已经离家2年多了，但在贵州理工学院感受到了家的温暖。”（刘昱霞 朱敏芳）

（有修改）贵州贵阳：“洋学生”体验中国年

“洋学生”展示中国剪纸 摄影 汤王海

(责编：李依环、熊旭)

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