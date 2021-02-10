“同学们，过年了！”2月8日16时，广西华侨学校党委委员覃志坚提着大红灯笼、中国结及慰问品，走进留学生公寓楼——华文苑。6名留在南宁过年的印尼留学生闻声迎上来，大家一起动手贴春联、挂灯笼，华文苑被装扮一新。

“挂起了灯笼，就有过年的感觉了。”留学生尼歌笑眯眯地告诉记者，在印尼过年也和广西一样，挂灯笼、放鞭炮、吃团圆饭。由于受新冠肺炎疫情影响，他已经连续两年留在学校过年了。“在南宁过年很安全。”他说，家人也赞同他的决定，他打算利用寒假继续学好汉语。

“这是我第4次在南宁过年了。学校老师对我们很关心，每年都来和我们一起吃团圆饭，在这里过年很开心。”高三留学生王万福说，第一年在学校过年，他还有点想家，现在已经完全习惯了和同学们一起在广西过年。

过年的重头戏当然是团圆饭了。和老师们围坐在一起，包饺子、吃烧烤是同学们最高兴的事。人多力量大，不一会，一盘盘饺子煮好了；烧烤炉里，让人垂涎的美食也新鲜出炉。大家围坐在一起，边吃边聊天。留学生林贤华拿起手机，把这热闹的场面拍了下来。“以前在印尼过年，我们或去亲戚家拜年，或全家外出旅行。今年受新冠肺炎疫情影响，大家也不敢外出，我还是留在南宁过年更安全。”他说。

留学生陈樊佳说：“外公听说我留在南宁过年，还打电话来问过年有没有好吃的，准备寄年货给我。我告诉外公，这里什么年货都有，不用担心。”（简文湘 李燕飞）

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