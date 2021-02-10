宁波大学繁荣“鲳”盛套餐。 姚娴 摄

中新网杭州2月9日电(童笑雨)“今年留校学生约350人，往年也就100多人。因为疫情，我们取消桌餐，推出一人食年夜饭。”张益群是杭州电子科技大学饮食服务中心主任，2月9日他接受采访时表示，今年该校留校生数量激增，这个年，他也会和留校学生一起过。

春节临近，根据疫情防控需求，一些学生选择留校过年。为此，浙江高校纷纷推出一人食年夜饭，让学生在学校的年，也过得充满“仪式感”。

浙江工业大学的年夜饭瞄准了“家乡味”，向留校学生征集家乡菜；宁波大学为年夜饭赋予了喜庆之意，推出一人份的繁荣“鲳”盛、“牛”气冲天、六六六等套餐，还准备了手工蒸饺、宁波汤圆等点心和水果、饮料。

宁波诺丁汉大学也在除夕夜准备了一人食年夜饭，包含A、B两个套餐，每个套餐包含四个菜品。其中，“年年有余”是红烧鱼，“红红火火”是红烧大虾，学生可任意选择。

半个月前，张益群就开始和同事筹划，留校生的这个年，该怎么过。他所在的杭州电子科技大学之前做过统计，今年春节有350多名留校生，与往年相比，数量增加了三倍不止。

如何帮学生过一个温馨年？张益群说，作为后勤服务人员，首先要保障好年夜饭。卤牛肉、豉油鸡、面托小黄鱼、水饺……这是杭州电子科技大学为学生准备的过节大餐。

“往年都是桌餐，今年因为疫情，我们选择一人食套餐。”张益群说，套餐中的菜品，都是根据学生受欢迎程度而定的。同时，该校还准备了一份清真菜单，让学生多点选择。大年三十晚上，学生凭年夜饭餐券，就能在食堂领取、享用。

为学生准备年夜饭，保障留校师生一日三餐，意味着很多后勤人员不能回家过年。

事实上，在大年廿九，张益群和同事就要准备套餐中的卤味，这要花费他们一天的时间。

“大多学生都是第一次在杭州过年。求学在外，学校就是他们港湾，我们要做好服务。”张益群表示，这也是他第一次不能和家人一起吃年夜饭。

他估计，等年三十结束工作，到家就要八点了。大年初一早上，还要到学校，为学生准备汤圆、水饺。“今年有40多位食堂后勤人员留校，我们在一起过年，也挺好。”（童笑雨）

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