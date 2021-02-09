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三位中国留学生的“灵感实验”

2021年02月09日09:00 | 来源：北京青年报
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原标题：三位中国留学生的“灵感实验”

　　留学生们正在“Sparklab学习空间”中自习 Sparklab学习空间/供图

　　冬夜北京，22点，万家灯火暖，寒街人渐稀。位于王府井大街的“WeWork”共享办公区中，一间办公区里依然亮着柔和的灯光，屋里有六七个人坐在工位上，或伏案研读，或紧盯电脑，有节奏地在键盘上敲击出英文字母，或戴着耳机正在用英文进行线上交流……

　　这个“办公空间”里的人，既非企业员工加班，更不是网友在网吧里“冲浪”，他们都有一个共同的身份——因为疫情而滞留国内、无法去国外读书的中国留学生。而这个“办公空间”，也被赋予了一个有意思的英文名字：“Sparklab学习空间”，翻译过来就是“灵感实验室”。灰白相间的墙壁上印着 “Experience is the best teacher（经历是最好的老师）”的英文短句，在另一面玻璃墙上，签着所有在这里学习的同学名字。“这也象征着一种归属感吧”，发起人说。

　　总的看，这个“Sparklab学习空间”由三部分组成：一是安静的自习室；二是写字楼里的共享区，在这里可以舒服地坐在沙发座里看书、或者与伙伴交流，也可以在独立“电话亭”中与远在大洋彼岸的导师交流。第三部分是休闲区，提供零食、水果、咖啡、茶饮等。北京青年报记者了解到，因当前防疫需要，“Sparklab学习空间”中的留学生们只有通过大楼门口的健康码验证以及刷会员卡，才能进入这个学习区域。

　　缘起

　　三个年轻人

　　共同碰“灵感”

　　“这里不是办公室，而是我们的‘留学自习室’，是我们特意为滞留国内的留学生们准备的自习、上网课的一个公益空间。”王徐琬琪是“Sparklab”的发起人之一，她自己就是个因疫情而滞留国内的留学生。她自我介绍说，去年9月，她被美国南加州大学等学校的“WBB全球工商管理学士”项目录取，因为疫情，不得不选择留在国内进行线上学习。

　　与王徐琬琪存在同样问题的，还有被美国西北大学录取的王采衣和被约翰斯·霍普金斯大学录取的侯博瀚。三人以前本就是高中同学，一聊方知，大家面临的问题类似：在家自学，缺乏气氛；没有学习的线下“场景”，随便来个“葛优躺”，就能昏睡过去，效率极低。

　　“虽然大部分教授会照顾国际学生，网课采用录播。但有些必须有讨论的课程，就一定要用直播课。因为时差原因，这些直播课程往往都在晚上或者半夜进行，有时候一上就要上一整晚，这样对家里人的作息也会有影响。”王徐琬琪说。

　　三个年轻人思来想去，“灵感”突袭，创办一个“留学生公益学习空间”的想法应运而生，索性就叫它“灵感实验室”不就得了！“Sparklab”的名字也就由此而来。

　　实践

　　“跑”遍北京四九城

　　一波三折找“租地”

　　王徐琬琪说，有了“灵感”后，去年7月份，三人就开始“行动”了。为了了解需求，他们在留学生群中进行民意调查。“大家的需求还是挺大的，都觉得这个想法很好很实用。” 为了付诸实践，三个年轻人开始发挥自己从高中即开始培养的社交方面的特长，开始在四九城奔波选址——

　　侯博瀚当年组过辩论队，点子多口才好，善于与人打交道；王采衣高中时曾任学生会主席，擅长场地协调；王徐琬琪因自己创过业，也是创意不断。尽管各展所长，但这次的“创业”对他们来说依然充满了挑战，去年的7月到9月，为了找到合适的场地，三人跑遍了海淀、东城、西城、朝阳，找过大学的阶梯教室，也看过因为疫情停办的留学机构场所，均不够理想。不是价位太高、就是地理位置太偏，或者是周遭环境太差，不利于同学们方便地往来学习。

　　三位发起人经过无数轮讨论，形成的一致“理念”是：一是必须要有独立的学习空间；二是地理位置不能太偏，通勤要方便；三是价格要合理，要考虑留学生们的经济实力。因此，三人没少跑，不断地与场地提供方沟通、砍价。

　　“我们的‘创业’资金都是来自自己此前创业攒下的积蓄，以及家人的资助。”王徐琬琪说。

　　经过多方努力，去年9月，“Sparklab学习空间”在雅宝路的“EPARK”开业。他们通过微信群和微信公众号“Sparklab学习空间”发布消息，吸引了多位有共同需求的留学生们走进这个24小时留学生“自习室”。今年年初，“Sparklab学习空间”由雅宝路搬到了王府井，位置更加核心。经过一番讨价还价，也得到了相对合理的租价。

　　因为自习室的本体就依托在共享办公空间里，因此各方面学习设施都比较齐全，自习、讨论、茶歇的需求都能满足。

　　通过口口相传，这个学习空间的名气越来越大。“会员最多的时候，线下可以达到30多人，”王徐琬琪说。在费用上，每个月的会员费则根据预定期限的长短，每人每月1600元至2000元不等，刷门禁卡进入，一个月内不限学习次数。“这样的价格已经远远低于市场价了，仅仅是覆盖了成本而已。我们的初心也是希望为大家提供一个公益的环境。”王徐琬琪告诉北青报记者。

　　为了让会员们能够更加有序、安心地在“Sparklab学习空间”中学习，他们还专门设置了轮值的管理员，负责日常的沟通和事务性运作。“一开始，三个人都没有什么分工，经常就是重复性忙乱。但随着时间的推移，我们逐渐捋出了路数。”侯博瀚告诉北青报记者，2021年他会在上海实习，不能更多地照顾线下“Sparklab学习空间”的运营，就主要承担起线上微信群和微信公众号运营的部分，而王采衣和王徐琬琪都留在北京，更多负责线下组织工作。

　　拓展

　　互动办了数十次

　　寻求伙伴“社群感”

　　这个学习空间不仅仅是能上网课这么简单，三位小伙伴想到，暂时无法前往学校学习毕竟是个遗憾。为了让环境无限贴近于真实的校园生活，三人尽可能把大学生活的元素融入其中，将“Sparklab学习空间”功能进行扩展，设法丰富“留学”生活。

　　在成立半年多的时间里，他们在“Sparklab学习空间”中办起了小型论坛、讨论会、读书俱乐部以及集体娱乐活动。来自不同学校、不同专业的留学生们可以在这个空间里进行思想碰撞、获得新知。不仅如此，他们还请来学长、学姐走进“Sparklab学习空间”与大家一起进行讨论。

　　王采衣告诉北青报记者，目前该“留学自习室”每周都有两三场集体活动。他们讨论哲学问题、讨论艺术史、一起学习历史课程，由留学生们自己担任导师，把专业内有意思的知识整理出来与大家一同分享、交流，在这方小小的空间里学习与成长。

　　翻看“Sparklab学习空间”发布的活动安排表，每天下午3点半到5点是最受留学生们欢迎的时段，有专为开阔视野而设置的专题沙龙，有为提升写作能力而开设的写作工坊，也有辅导学校申请的交流环节。此外，还有一周一次的读书俱乐部，周末还有电影之夜、桌游局……拓展的内容越来越丰富，在新学期，他们还计划邀请行业专家、大咖与留学生们交流职业规划。

　　不仅如此，“Sparklab学习空间”的线上微信公号和微信群人数也越来越多，关注度也越来越强，他们也会在线上分享活动内容。

　　尽管这个学习空间看似一个共享自习室，但王采衣觉得：“我们从没有以自习室的标签来界定自我，我们的核心观念是为了制造社群感。”

　　打算

　　“实体空间”有尽时

　　线上“社群”无终期

　　“我们在新学期开学之后，还打算再更换一个新的地方，希望能够为留学生们提供住宿的条件。”王徐琬琪告诉北青报记者，随着“Sparklab学习空间”影响力在留学生群体中不断提升，也有广东等地的滞留留学生表示愿意来到北京，加入他们的“Sparklab学习空间”，不过，他们对于住宿的需求比较强烈。“目前，我们已经与不少机构和单位进行过沟通，初步希望能够借用高校的宿舍，一方面，安全有保障，另一方面，让伙伴们也能承担得起费用。”

　　谈起这次“创业”的经历，王徐琬琪和王采衣都说，他们的大学专业都与商科有关，因此，这也是对他们一次很好的锻炼。

　　“我们这群留学生不管将来是去哪里学习，当下都是通过‘Sparklab学习空间’聚在了一起。未来，各地学校恢复线下开课之后，大家虽然分散在不同的国家，但是完全可以继续在线上组建一个更大的社群进行交流、学习，并传播我们中华的文化。”在这三位年轻人心中，“Sparklab学习空间”的发展方向正在日益明确起来——“我们打算把它延伸成留学生学习交流社群”，侯博瀚说，“Sparklab学习空间”未来会更注重线上发展，以“社群”形式存在，不断提供学习内容和丰富活动，让身在异国他乡的留学生们能够在社群中找到同伴、缓解孤独、传播文化，共同提高。

　　“实体空间有散时，但是Sparklab陪伴无终期。Spark，是火花、活力之意，在这个灵感实验室里，希望各种思维碰撞出绚丽火花，让所有置身其中的人找到自己的学习热情所在。”王采衣说。

　　文/本报记者 武文娟 蒋若静

(责编：郝孟佳、熊旭)

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