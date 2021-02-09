原标题：耶鲁华裔研究生遭枪杀并非偶然事件？警方发布最新消息

据美国中文网综合报道，耶鲁大学26岁的华裔研究生蒋凯文(Kevin Jiang)日前在康涅狄格州纽黑文的一起枪击事件中丧生。纽黑文警察局当地时间8日表示，调查人员收到的信息显示，此次枪击事件可能并非偶然，受害人可能是枪手作案目标。

据报道，当地时间6日晚8点半左右，蒋凯文在纽黑文East Rock社区被枪杀。附近街区居民表示，在警方和消防部门赶到现场之前听到了多声枪响。

纽黑文警察局长雷耶斯在8日上午举行的新闻发布会上说：“我们正在调查蒋先生是否是这起事件的目标。我们得到的信息表明，这起事件可能不是随机事件，他实际上是袭击目标。不过，现在要确定任何动机还为时过早。”

警方称，枪击发生时，蒋凯文正在驾驶一辆汽车。调查人员正在调查枪击案发生前他是否卷入了一起交通事故。

此外，据《纽黑文独立报》报道，事发当日赶到现场的急救人员发现，蒋凯文死在他的轿车旁，那辆车的尾端受损。雷耶斯说，蒋被当场宣布死亡，目前尚未逮捕任何嫌犯。警方正在调查的线索包括另一辆逃离现场的车辆。

纽黑文警察局重案组的警探们正在以他杀对蒋凯文案进行调查，校方补充说，警方正在积极抓捕相关责任人。警方呼吁知情者提供信息。

纽黑文市长埃里克7日在一份声明中说：“6日晚，耶鲁大学环境学院的学生蒋凯文因枪支暴力去世，对此我深感悲痛。凯文本应在下周庆祝他的27岁生日。”

耶鲁大学校长苏必德也在一份声明中称：“我的办公室一直在与凯文的家人保持密切联系。我希望向他们和所有爱凯文的人表达我诚挚的哀悼。凯文是一个非凡的年轻人。”

8日，苏必德在纽黑文举行的一场新闻发布会上缅怀了蒋凯文。根据蒋凯文的社交媒体页面，一周前，他刚刚与同为耶鲁大学研究生的女友订婚。

(责编：郝孟佳、熊旭)