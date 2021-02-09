原标题：带芯毕业，“后浪”再出发

张紫飞在自己设计的CPU上玩超级玛丽游戏。受访者供图

半年前，中国科学院大学“一生一芯”计划培养的五位本科生，主导完成了一块64位RISC-V处理器SoC芯片设计并实现流片。他们带着这款“最硬核毕业证书”毕业，进入到研究生阶段的学习。

这篇报道刊出后，受关注程度之高，超出很多人意料。编辑复盘时说，“年轻人”与“芯片”，可能是吸引公众的关键词，人们素来喜欢看年轻学霸的故事，因为他们在某种程度上代表着未来。

现在，五人都已经是中国科学院计算技术研究所的研究生，还在做着从去年夏天就已经投身其中的一个项目——仍是开发芯片，但具体内容现在还不便透露。总之，他们要悄悄工作，然后惊艳所有人。

和“一生一芯”相比，这个项目难度更大，他们投入的时间和精力也更多。学期中，他们常常往来于雁栖湖和中关村。学校课程结束后，他们开始了封闭开发。

“一生一芯”计划负责人、中国科学院计算技术研究所研究员包云岗对五个学生的评价颇高——他们已经是科研项目中的骨干。

“要看你怎么理解‘骨干’。”王华强说，这个项目离开任何人都不行。有人要设计架构，有人要实现架构，还要有人测试，查bug，解决bug……都是环环相扣。

压力比做“一生一芯”时更大，责任和使命感也更沉重。但他们“朴素的愿望”还是和以前一样——别掉链子，别拖后腿。

在封闭开发阶段，张紫飞和王华强是室友，两人生物钟默契地趋同了，都成了夜猫子。

在他们看来，研究生这一学期，忙碌又充实。要上课，要做项目，千头万绪。张紫飞甚至戒掉了游戏，他觉得连玩游戏都费脑子，把日常调剂变成了看电影和动漫。

不过，也是有点缺憾。因为太忙，交际圈并没有随着新阶段的开启而扩大。新的好友，还待结交。

连着做项目，会觉得疲惫甚至厌倦吗？

“这倒不会。但是越做，就越觉得自己做的和一流水平有差距。看着差距就会糟心，就会有危机感。”他俩说。

两人都很警惕外界对他们工作的拔高。他们都觉得，自己还不算真正成了科研人。刚念研究生，还没有太多时间，去搭建自己的知识体系，形成自己的科研品味；还没有做太多探索性和开创性的工作。目前，他们还是在蓄力阶段。（张盖伦）

(责编：郝孟佳、熊旭)