原标题：“最难”高考后，他们仍憋着股劲

上了几个月的网课，高考延期到7月。就连考试当天也不算平静：安徽歙县的暴雨，直接将第一天的高考给下没了；湖北黄梅的洪水，让一群人坐着铲车到了考点……2020年的高考，是多重不确定性的叠加。

“可能都是年轻人吧，可以很快放下，然后投入快节奏的生活中去。”说这话的是湖北省黄梅一中毕业生王佳源。现在，她已经进入了天津外国语大学，学的是西班牙语。

寒假期间，王佳源有时做作业，有时做兼职。联系采访当天，她还在背书。

受新冠肺炎疫情影响，学校12月中旬就放了寒假。学期长度被压缩了，课就排得密。王佳源每天早上6点多起床，晚上12点入睡。学语言的学生要早读，早上7点10分就得去教室。

大学里，厉害的人更多，竞争更激烈。大家都憋着一股劲，想成为更优秀的人。

田茗羽毕业于北京一零一中学，名校；高考后进的北京大学，还是名校。

田茗羽是天文爱好者，中学时还拿过天文学奥赛的奖。但她没能进入她最心仪的专业——天文学系，而是去了地球与空间科学学院，对她来说，大一上学期的关键词，就是“准备转专业”。

为了转专业，她选了物理学院高难度的数学和物理课程，学霸也遇到了搞不定的事情——难，可真难。

“这可比高三的课业压力大多了。”高三就是一轮一轮复习，把已经会的知识翻来倒去细嚼慢咽；但上大一不一样，学的都是新知识，还一时半会学不会，甚至她一度担心自己要挂科，虽然最后考得也都不错。

物理和数学让田茗羽很挫败，也让她动摇了——真的要念天文吗？

一直确定的人生目标突然出了问题，任谁都会纠结。这像是种背叛，是种逃离，好像不再是曾经那个少年。

田茗羽找人聊她的纠结，人家说，把兴趣当专业也未必真的合适。

她有时也觉得，当初没念成天文学，好像也不是坏事。

田茗羽的大一，也很忙。“虽然不少人告诉我，大一比高三累，但只有体验了，才知道这个累有多累。”

还年轻，人生每个选择的可能性都是开放的。此前执着要走的路，好像走不通，那就立刻换一条，照样能把它走得熠熠生光。

对学生们来说，再特别的高考，都已经成了过去式。接下来的，是要好好把握当下的人生。(张盖伦)

(责编：郝孟佳、熊旭)