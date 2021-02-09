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家庭教育比选择学校更重要

刘巧利
2021年02月09日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：家庭教育比选择学校更重要

工薪家庭应该倾尽财力让孩子上顶尖小学当“凤尾”，还是上一般重点小学当“鸡头”？近日，这则讨论登上某知识共享平台热榜，并很快溢出到其他讨论平台。教育焦虑，从来都是流量收割机。

究其原因，背后固然有优质教育资源分布不均衡的因素，但与各类培训机构的“煽动”也不无关系。但在焦虑加剧之时，我们有必要先冷静下来，重新审视所谓的“凤尾”“鸡头”之说，弄清基本的教育事实和逻辑，避免可能作出错误的判断。

教育不是万能的，学校教育更不是。人的成长是最复杂的，遗传、环境和教育等因素共同产生影响，这决定了不能把教育简单化，认为选择“顶尖小学”便万事大吉。就以孩子成长中最容易量化的学业成就而言，到底与什么最相关？较有影响力的结论来自科尔曼报告，该报告在对美国4000所学校60万学生的详细数据进行分析后认为，在影响学生学业成就的各种因素中，家庭比学校更为重要，中产家庭的孩子学业成就最为稳定。科尔曼对此的解释是，在该群体的家庭中，信心和成就根植于家庭中成人的监管和教育。而那些学业成绩不良的孩子，大多缺乏一种改变和控制自己前途的自信。

父母“望子成龙”“望女成凤”的心情不难理解，不过笔者还是坚持认为，相比给孩子选择什么样的学校，父母本身的特质、所展出的态度和行为或许更重要。毕竟，对孩子而言，最重要的其实不是环境本身，而是他如何去认识和看待自己所处的环境。兴趣的启蒙与培养，良好习惯的养成，内驱力的激发等，是远比上名校更能支撑孩子走得更远的因素。

更值得警惕的是“鸡头”“凤尾”说潜藏的环境决定论的错误观点。教育本身就意味着不断地改变，有谁能说一个孩子在这个学校排在末尾，换到另一个学校就是佼佼者呢？而且，“鸡头”“凤尾”说还透出浓浓的竞争味道。然而孩子们在学校的关系，也不只有竞争关系。好的学校教育，应该是引导孩子们学会如何合作与共处，淡化竞争，而不是相反。适合的教育，其实就是最好的教育。何谓适合的教育？无非就是，以孩子全面的健康发展来衡量，有利于此的就是适合的。一些父母在为孩子择校时，考虑了学校名气、校园环境、师资与同龄人竞争力等诸多因素，唯独忽略了孩子本身。父母需要把孩子的想法纳入考虑，一起作出抉择，这个引导和协商的过程，也是尊重孩子、助力他们成长的过程。

客观地说，多地采取的校额到校等措施，在一定程度上减轻了家长的择校压力。如果能持续吸纳更多优秀人才加入教师队伍，不断完善优秀校长轮动、校长职级制，持续提高一地的学校平均教研能力，从根本上推进义务教育走向优质均衡，那么，或许会有更多家长能淡定面对择校，去认真思考“鸡头”“凤尾”说之外的真问题。

（作者：刘巧利，系中国教育科学研究院副研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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