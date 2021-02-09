原标题：北京：让留京教职工过个“暖心年”

记者今天从北京市教委获悉，新春佳节将近，北京市多所中小学推出一系列温馨举措，让留京留校过年的教师度过一个“暖心年”。

在对外经济贸易大学附属中学，9名青年教师主动选择留京过年。为此，该校校长刘国雄和8名校领导干部为9名青年教师组建了“温馨关爱群”，计划在除夕当天开展“云联欢”“云拜年”等活动，还设置歌曲献唱、猜灯谜等线上活动；届时，校领导将和青年教师“一对一”结对陪伴过年。

此外，为了让广大教师安心就地过年，该校还开展了送春联、送福字、送祝福等活动；采取个别联络与集体慰问相结合的方式，由相关干部结对就地过年的单身青年教师开展“四个一”活动，即：写一封信、通一次话、聊一次天、送一个祝福。同时，该校工会还细心了解教职工家乡的不同年俗，定制送上爱心包等礼物。

北京四中专门为留校过年的年轻教师策划了“寒假青年营”和教师运动会、“迎新春大联欢”“新年祈福大典”“破五”集体包饺子、元宵节猜灯谜等一系列活动。该校党委书记王红说：“学校领导干部都和家里提前打好了招呼，要陪同留校老师们一起过年。家人都支持。”

中国人民大学附属小学为留校过年的7名非京籍教师和40名后勤工作人员制订了一份假期安排表。2月1日至22日期间，该校将开展书法、非遗体验、羽毛球、篮球、游泳等多项文体活动。该校校长郑瑞芳介绍，学校在除夕前举办教师年货节，年货全部由留校过年的食堂员工亲手制作，干净卫生。

北京大峪中学的11名非京籍青年教师将和内高班的300余名新疆籍学生一起度过牛年春节。11名教师将在做好疫情防控工作的前提下，带领这些学生开展戏剧、声乐、舞蹈等文化课程小班教学。该校校长曹彦彦说：“青年教师和学生的年龄差距较小，更能和学生玩在一起。除夕当天，他们将一起共享年味火锅、举办联欢会，跳新疆歌舞、演话剧、做游戏。”

在新冠肺炎疫情防控形势之下，为了让20多名教职工安心就地过年，北京丰台二中不仅全力保障，还为他们开放了体育场馆，组织了文艺活动、读书等活动。该校山东籍初中数学教师高琪表示，学校的精心准备让留京教师很感动，丰富的活动让自己的思乡之情减少了很多。

北京小学翡翠城分校校长张文凤组建了“过年小分队”微信群，组织7名在校过年教师在群里报各自喜欢吃的家乡菜，并协调学校食堂在除夕夜用这些家乡菜为他们解乡愁。此外，该校还为留京过年的教师调整住宿，将分散在两个校区居住的教师暂时召集在同一个校区，使他们在春节假期互相照顾，彼此陪伴。

中青报·中青网记者 樊未晨

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