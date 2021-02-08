人民网北京2月8日电 （记者孙竞）日前，教育部印发《关于做好2021年普通高校招生工作的通知》，对2021年普通高校招生工作作出部署。《通知》要求，统筹做好疫情防控和考试招生工作，积极稳妥推进考试招生制度改革，进一步提升考试招生治理体系和治理能力现代化水平，确保普通高校考试招生工作平稳、有序实施。

《通知》重点强调了五方面工作任务。一是健全疫情防控常态化下高考组织工作机制。要求各地各校在当地党委、政府的领导下，认真履行主体责任，按照国家教育考试组考防疫要求，结合实际进一步细化和落实组考防疫工作方案，保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康。严格落实安全保密制度，严厉打击考试舞弊行为，完善突发事件应急预案。

二是完善高考入学机会公平保障机制。继续实施重点高校专项计划。进一步落实和完善进城务工人员随迁子女在流入地参加高考的政策，加强高考报名资格审核，严厉打击“高考移民”，切实维护招生秩序。

三是深化高校考试招生改革。要求河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份全力做好新高考落地各项工作，精心制定考试和录取工作方案，确保改革平稳落地。深化考试内容改革，坚持立德树人，加强对学生德智体美劳全面发展的考查和引导。深入实施强基计划，进一步完善招生程序和办法，优化考核内容和形式。大力推进高职院校分类招考，完善“文化素质+职业技能”的评价方式。

四是强化高校考试招生监督管理。严格落实国家、省级、高校、中学四级信息公开制度。严格落实高校招生“30个不得”“八项基本要求”等工作纪律，严格执行招生计划和招生政策，严厉查处违规行为。

五是进一步优化考试服务。会同有关部门强化对治安、交通、卫生防疫等方面的综合保障，为残疾人平等参加高考提供合理便利。加强招生宣传，要求各地各校坚持正确的教育政绩观，进一步规范高考成绩发布和相关宣传工作，严禁通过任何形式公布、宣传、炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”等。

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