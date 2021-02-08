原标题：北京林木花卉优新品种推介交流会在北林大举办

日前，由北京林业大学和北京市园林绿化局联合主办的“北京林木花卉优新品种推介交流会”在北林大举办。会议围绕“打好林木花卉种业翻身仗，全面服务生态文明建设”主题，邀请行业主管部门、高校科研院所和首都园林绿化行业龙头企业等50余位业内专家共同参与，就政产学研深度合作推动林木花卉种质创新和推广应用，进行深入研讨。

北林大校长安黎哲指出，本次会议通过搭建“政产学研”交流互动平台，促进林木花卉种质创新和推广应用无缝对接，加快具有自主知识产权的林木花卉优新品种在首都乃至全国的推广应用。希望借交流促进政产学研携手，合力打通林木花卉种质创新到推广应用的“最后一公里”，共同为维护国家生态安全和建设美丽中国作出积极贡献。

北京市园林绿化局二级巡视员王小平表示，希望借助此次会议搭建的“政产学研”交流平台，加快建立林木花卉种业“育、繁、用”一体化创新与推广体系，为“十四五”时期北京园林绿化事业高质量发展提供科技保障。

会上，来自北林大林木分子设计育种高精尖创新中心的5个研究团队分别就最新研发的70余种适合于京津冀地区的林木花卉优新品种进行推介，引发与会企业浓厚兴趣。10余位来自首都园林绿化行业龙头企业负责人就林木花卉优新品种技术转移及合作开发应用深入研讨，现场达成多个合作意向，并就下一阶段推进合作做出具体安排。

据悉，北林大在林木花卉种质创新方面实力雄厚，先后培养出以中国工程院院士陈俊愉、朱之悌等为代表的大批著名林木花卉育种专家，拥有林木育种国家工程实验室、国家花卉工程技术研究中心、国家能源非粮生物质原料研发中心三个国家级科研平台。2016年，在北京市教委、北京市园林绿化局等支持下北京林业大学联合北京农学院申报建设了北京林木分子设计育种高精尖创新中心。中心集聚全球林木分子设计育种领域80%以上的顶尖科学家，建立林木分子设计育种全链条创新体系，在分子设计育种等核心技术领域获得若干重大突破。建立了林木数量性状全基因组系统作图理论，率先破译全球第一个花卉基因组（梅花），创建世界首张木本花卉全基因组变异图谱等，为提升我国林木花卉种质创新核心竞争力奠定了坚实基础。

围绕国家生态建设和林木花卉产业发展的迫切需求，培育了一批重要林木花卉优良新品种，如速生质优的系列毛白杨三倍体新品种，其中，国审良种‘北林雄株1号’‘北林雄株2号’已繁育推广1300余万株，强力推动北方杨树飞絮治理和国家储备林建设。创制出桉树、杜仲三倍体等新种质以及红花玉兰、红叶枫香、黄叶栾树、紫薇和文冠果等园林绿化和经济类优新品种。在梅花、牡丹、月季、菊花等代表性花卉种质创新方面取得重要进展，逐步打造形成“北林的树”和“北林的花”两大育种品牌。截至2020年12月，学校共获得国家审定、认定的国家林木良种13项，林业新品种186项，约占全国总量的9%。

(责编：孙竞、熊旭)