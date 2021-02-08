人民网北京2月8日电 近日，教育部印发了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（以下简称《方案》），启动新一轮审核评估工作。教育部教育督导局负责人就相关问题回答了记者提问。

相关负责人表示，《方案》一是主动适应高等教育转段发展需求。新一轮审核评估紧扣“转段”特征和未来五年高校评估着力点，更加注重立德树人成效评价，更加注重夯实本科教育教学基础地位，更加注重分层分类评估，引导高校科学定位、特色发展。

二是继承发展上轮审核评估成功经验。新一轮审核评估不是另起炉灶，而是上一轮审核评估的延续、改进与升级。充分继承上轮审核评估“自己尺子量自己”“五个度”等高教战线普遍认可的经验做法，积极借鉴国际高等教育质量保障先进理念，全面对接新时代本科教育新要求，从评估指导思想、理念标准、方法技术等方面系统设计、改革创新。

三是准确把握新一轮审核评估工作重点。针对不同层次、不同类型高校办学目标和服务面向，实行分类施策、精准评价。突出评估诊断功能，当好“医生”和“教练”，强化评估结果使用，促进高校建立健全内部质量保障体系。创新评估方式方法，充分运用现代信息技术手段，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合，实现减负增效。

据介绍，新一轮审核评估有五个特点。第一，立德树人导向更加鲜明。把立德树人融入评估全过程，建立立德树人负面清单，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核。第二，破除“五唯”顽疾，加强办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系建设等方面的审核。探索分类评价。第三，探索分类评价。提供两类四种“评估套餐”，高校可以自主选择。第四，大幅减轻评估负担。实行线上线下评估“一体化”，精简入校评估专家人数、天数、环节，采信已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），让评估负担“减下来”。第五，突出评估结果使用。把上轮评估整改情况作为申请受理门槛条件，对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人等问责措施。

相关负责人介绍，本轮审核评估分为两大类。第一类审核评估针对具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的普通本科高校。重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。

第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同，具体分为三种：一是适用于已参加过上轮审核评估，重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校；二是适用于已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校；三是适用于已通过合格评估5年以上，首次参加审核评估、本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校。重点考察高校本科人才培养目标定位、资源条件、培养过程、学生发展、教学成效等。

(责编：郝孟佳、申亚欣)