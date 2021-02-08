乔 彩

“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。”这句话生动地反映了青年的家国情怀。随着被称为“网生一代”的当代青年逐渐走入社会，人们开始关注，现在的年轻人是否比他们的父辈更爱国？

在有些人看来，当代年轻人追求个性和自由。他们成长于多元文化兴起的时代，受外国文化影响，少数青年成为盲目崇拜外国文化的“哈日”“哈韩”一族；他们有更多机会走出国门，离家乡越来越远；他们忙着生存，专注于个人的物质享受，好像无暇关心国家命运……于是，有人觉得，现在的年轻人没有那么爱国了。

然而，事实并非如此。我们更多看到，“网生一代”对国家的关注并不少：朋友圈里总是会被赞美祖国的文章刷屏，B站弹幕上常有人发出“今生无悔入华夏，来世还生种花家”的感叹，微博热搜上也频频出现“中国”字样……可见，年轻人不是不爱国，只是在用自己的方式表达。

得益于改革开放，这一代青年从小接受了良好的教育，拥有真正的文化自信、道德自信和人文修养，对国家有一种天然的认同感。他们有更多机会接触外界，在认识世界的同时感受祖国的强大，更加从心底里欣赏、热爱自己的国家。新时代青年是当代中国伟大发展成就的全方位见证者，在成长过程中，他们也目睹了一些境外势力否定、排斥、污蔑中国的一系列卑劣行径。面对诋毁，他们勇于挺身而出维护国家利益，激发出强烈的使命感和荣誉感。

在国家危难之时，青年用行动诠释着自己的家国情怀。拿这场新冠肺炎疫情防控阻击战来说，4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。还有众多“90后”以志愿者、社区工作者等身份，义无反顾地投身抗疫一线。关键时刻、危难关头，他们不顾个人安危，用勇敢与坚强、担当与尽责、无畏与无私，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

以更大视野看，越来越多青年将个人前途与国家命运紧密相连，日益成为国家发展的中坚力量。无论是扎根基层的大学生村官、学成回国的海归学子、科研攻关的青年专家、勇立潮头的互联网创业者，还是坚守岗位默默奋斗的快递小哥、青年农民工，当代青年正以蓬勃向上的青春面貌，更新着中国印象。从这个意义上看，青年已经开始用自己的方式，参与到国家发展的主题叙事中，将自己的家国情怀融入时代进步的澎湃潮流。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。家国情怀不是一句空洞的口号，而是必须付诸行动的责任和使命。激荡家国情怀，厚积薄发、久久为功，当代青年必将在奋斗中书写无愧于时代的业绩。

(责编：孙竞、熊旭)