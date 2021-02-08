本报记者 王晶玥

在贵州遵义播州区团结村，青年扶贫干部走村串户摸底调研。

新华社发

志愿者在河北省沧州市新华区欣怡小区的测温点执勤。

苑立伟摄（新华社发）

北京大学2020届毕业生在毕业典礼结束后拍照留念。

新华社记者 任 超摄

浙江省“东阳市非遗青创基地”内，同学们在学习卢宅古建营造技艺。

胡扬辉摄（人民视觉）

青年需要什么样的家国情怀？

相同的历史背景、相异的生活经历，每一名青年都有独属于他们自己的答案。记者采访多位“90后”，倾听他们讲述自己的故事。

传承家风——

“帮助青年扣好第一颗扣子”

2020年初春，四川省宜宾市中心血站迎来一对母子，母亲陈宗华在当地第二人民医院消化内科工作，儿子小林则是一位“95后”大学生。

谈起献血原因，陈宗华介绍：“我和先生都在医院工作，因此孩子对医生救死扶伤、救命于水火的场景十分熟悉。18岁那年，他本想以献血作一份成年礼送给自己，谁知当时体重没有达到献血标准。”

这次新冠肺炎疫情中，小林目睹母亲和同事奔赴抗疫一线，自己却只能看着手机里人们忙碌的场景。他深刻反思：“身为一名大学生，我能做什么？”

曾经的愿望慢慢在小林脑海中浮现出来——去献血！“我想以力所能及的方式，帮助有需要的病人。”

于是，赶在开学前，他和母亲来到位于宜宾市翠屏区的爱心献血屋，捐献出300毫升血，实现了一桩心愿，也实实在在地做了件有益于社会的好事。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员张智认为，“家庭是一个人安身立命的主要港湾，家风则是其精神成长的重要源头。人能否树立远大理想和坚定信念、是否具备健全人格和优良品德，与家庭教育息息相关，与家风密不可分”。从这个角度讲，得益于优秀家风，青年能够扣好第一颗扣子，完成从学生到成年人、承担起社会责任的蜕变。

“更宏观看，家风还关乎社会风气。家庭文明是社会文明高塔的‘累土’，通过青年弘扬出来的优秀家风，将成为值得他人效仿的精神文明。”

这一点，“90后”的哥王海超有同样感受。工作中，他一直将父亲的教诲——“善待他人，才能走得更远”这句话牢记心间。

2019年7月的一个凌晨，王海超在广东省广州市沿江中路天字广场上停车候客，不远处的江边突然传来一阵呼救声。

王海超顾不上熄火和拔车匙，连忙下车跑过去。只见水面上，两名年轻女子正伸出手臂、挣扎哭喊。

此时，岸边有几名热心群众试图营救，但由于状况不明，不敢贸然下水。就这一会儿工夫，两名落水女子已离岸几米远，眼看就要漂到深水区。情况十分紧急，王海超随手把手机塞给身旁路人，让他帮忙报警，转身跳进江里。就在这时，另一位“90后”的哥邓伟强也前来帮忙，经过两人和及时赶到的广州水警合力营救，落水者最终成功得救。

“还是后怕的。”事后，王海超表示，“只是觉得不能见死不救。”因为见义勇为，王海超受到各界好评和赞扬，收获多项荣誉，更成为广州市政府鼓励市民学习的好榜样。

建设家乡——

“愿为基层发展燃薪添火”

“毕业后回去工作吧！”2017年，在北京读书的研二学生常圆（化名）向女友提议。

在他看来，家乡陕西省历史悠久、资源丰富，但部分地区经济水平有待提高，毕业后报效家乡，是自然而然的选择。

这个想法像一粒种子，早在他刚来中国人民大学读书时，就已在心间种下。次年底，种子发了芽：常圆参加考试并成功获得陕西省选调生资格。2019年6月毕业后，便前往临潼区秦陵街道办事处工作。

常圆向记者讲述入职一年多来的经历。其中最令他印象深刻的，莫过于以地铁9号线秦陵西站开通为契机，调研如何推动秦陵周边经济社会发展。

“这里是5A级景区，开通地铁后，客流量更会增加，附近基础设施与环境就得跟上。我希望秦陵西站可以和北京地铁站一样好。”

为此，带着一支笔、一个笔记本、一部手机，常圆的实地调研拉开了帷幕。时值盛夏，陕西酷热难耐，2个月下来，他瘦了、也黑了。

但成果是可喜的。“我在调研报告中，建议整治周边环境，开通接驳地铁、直达景区的公交汽车。很荣幸，这些内容被区政府悉数采纳，并付诸一项项看得见、摸得着的惠民政策。”

常圆告诉记者：“谈不上作出多大贡献，每个初出茅庐的年轻人都像是螺丝钉，能在岗位上出色完成某项重大任务中的某个环节，就很了不起。”

2020年，晚一届毕业的女友小妮，拒绝几所名校中学抛出的橄榄枝，也和常圆一样，回到陕西基层工作。

如今，两人已结为连理，小妮对工作充满憧憬：“我愿意为基层发展燃薪添火，以后会更加努力工作！”

这两棵树苗相互依偎着，深深扎根在家乡的厚土上，可以期待，未来他们也会同其他青年一道，成长为枝繁叶茂的参天大树。

过去，青年走出家乡，因优质资源和生活而更愿意留在城市。近年来，随着各地经济发展和政策鼓励，青年们学成或工作几年后，又回归生养自己的地方。他们有的进入基层，为一方土地做出一点一滴的切实改变；有的带领乡亲脱贫致富。无一例外，他们把青春和热血奉献给家乡。

“对家乡的情感表达从来都是具体的、现实的。”张智提到，自己所在学校每年都有大量毕业生回家工作，放眼整个社会，这也是一种大趋势。“建设家乡不一定体现在特殊的贡献、显赫的业绩中，更多可能蕴藏在平凡的日常工作里。如今时代背景下，广大青年要从小处实处着眼，把这份情怀与本职工作有机结合，将热情寓之于实实在在的行动，成为建设家乡的栋梁和表率。”

热爱祖国——

“抬头看得见星月”

你如何表达爱国？面对这道问题，1990年出生的袁帅脱口而出，“当然是支教！”

时间回到2014年，在某房地产公司拿着不菲收入的他，不顾家人反对，辞掉工作，毅然远赴云南。

初来乍到于云南大理州巍山县五印乡，这片高原带给他截然不同的感受——气温低、海拔高、虫子多，比起灯火辉煌的城市，这里的夜晚黑黢黢的。同来的还有五六位年轻人，和他一样，大家都不太适应。

为缓解思家之忧，几个人聊起天，袁帅这才得知，原来他们也早就关注了山区教育事业，一看到支教机构发布信息，便立刻报上名。

支教是袁帅一直以来的理想，在北京长大、去伦敦留学，读了这么多年书，他亲身体会出如何学习、怎么育人，然而边远地区的学生们却少有机会了解。

“我想告诉他们大城市学校里的故事，更想换一种方式教育他们，让大家爱上英语。”怀揣着这个心愿，袁帅开始为期两年的支教工作。

其间，他将所教班级的学生按分数分组，因材施教。结合老师们的授课经验，钻研出一套新的教学方法。还在课堂上讲述读书经历、留学见闻，鼓励学生用英文和自己对话，提高口语能力。

慢慢地，孩子们成绩上来了，英语成为他们最爱的课程。离开那天，袁帅又一次抬头，忽然发现在五印乡，夜晚虽伸手不见五指，但抬头看得到星月。这些支教老师，正像夜空中的点点繁星，照亮山区孩子前行的路。

如今，越来越多青年放弃优厚待遇，去支援偏远地区。

离开嗷嗷待哺的孩子，中天金融集团员工谭丹走进贵州遵义市播州区团结村。她和60余名党员组成青年扶贫先遣队，白天走村串户，晚上开会研讨，就是为了找到精准帮扶的路子。在他们的努力下，村里养猪、养蜜蜂实现了规模化发展，村民收入节节攀升。

“这种志向和态度值得敬佩，祖国需要这样的青年，时代也呼唤这样的担当。因为只有把爱国之情、强国之志，转化为舍我其谁的报国之行，才能在中华民族伟大复兴的征途中，担起家国大义。”张智说，“这就是新时代青年的家国情怀。”

(责编：孙竞、熊旭)