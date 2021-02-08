原标题：专家：赴澳留学要谨慎！

2月5日，教育部发布留学预警，提醒广大留学人员做好风险评估，谨慎选择赴澳大利亚学习。

近年来，随着澳大利亚政府多次对中国发出不友好的声音，澳大利亚社会上的反华、排华情绪也越来越明显。再加上媒体也披露了多起中国留学生在澳大利亚无端遇袭的事件，这些都不禁让人产生了对赴澳留学的担忧。中国学生还能不能到澳大利亚留学？赴澳大利亚留学应该考虑哪些因素？中青报·中青网记者第一时间采访了多名专家，以便帮助有留学意愿的学生作出更为理性的判断。

安全问题必须考虑

“要高度谨慎，充分考虑各种客观情况，审慎作出评估判断。”中国教育科学研究院国际与比较教育研究所副研究员秦琳说。

专家的担忧不无道理。

安全问题无疑是学生及家长首先应该评估的问题。

据媒体披露，1月14日晚在堪培拉Belconnen的一个公交车站台处，一名中国男留学生遭遇当地青年袭击，造成下颚、右脸颊严重损伤和身体多处擦伤。同行的一名女生也被袭击造成眼角轻微挫伤。据了解，中国留学生与当地青年素不相识，这起冲突完全源自当地青年的无端挑衅。

中青报·中青网记者了解到，中国学生李雷（化名）是澳大利亚蒙纳士大学研究生。就在上述事件发生的前一天，李雷在校外商场购物后回家时，突然被坐在路边的一陌生白人男子袭击，打在面部。李雷感到莫名其妙，正准备用手机拍照留证时，这名男子又给了李雷一记重拳，李雷的眼镜当场碎裂，鼻子流血不止。事后，中国驻墨尔本总领事馆发布“再次提醒领区内中国公民注意人身安全”的提醒，指出最近一个时期，墨尔本当地屡发针对中国公民的人身攻击事件，提醒领区内中国公民务必高度重视人身安全。

“虽然只是个案，但这种现象不是偶然的。”中国教育国际交流协会常务理事、留学分会副理事长陈志文说，澳方一些政治人物、机构和媒体接连不断发布对中国充满敌视的信息，必然会造成当地社会对华人的歧视情绪，带来的直接后果就是留学生的学习和生存环境恶化，“这种恶化不仅是当地人戴有色眼镜看中国留学生的问题，还极易引发一些威胁华人，包括影响留学生生命安全的事件。”

一些中国留学生受此影响，加强了防护措施。还留在当地的中国留学生李健（化名）说：“现在基本只能在华人圈活动，种族歧视已经很厉害了，前两天一个朋友差点被打了，我车后座上每天放个棒球棍。”

事实上，中国赴澳留学人数已经出现了明显下降。

记者从中国教育国际交流协会获知，澳大利亚移民与边境保护局的数据显示，2012年-2017年，中国赴澳留学生批签数持续6年高速增长，增长率高达128%，自2018年-2019年起留学生签证数开始下滑。记者注意到，2018年年初，我国教育部就因澳大利亚不同地方发生了数起侵犯中国留学人员人身和财产安全的案件而发布了留学预警。而到了2020年6月底，澳大利亚境内共有555310人持有学生签证，比前一季度减少了7000多人。

受疫情影响，要重新评估赴澳留学的性价比

除了安全问题以外，教育质量是每一个有留学意向的学生都应该评估的问题。不过，随着疫情的蔓延，这个问题变得更为复杂了。

澳大利亚移民与边境保护局的数据显示，澳大利亚边境封锁后，2020年3月至6月间，130名国际学生抵达澳大利亚，22280名学生离开澳大利亚。

这些离开的学生基本只能在各自的国家用网课的方式完成学业了。

“缴纳不菲的学费在家上网课，不少学生的留学体验非常不好。”秦琳说，部分中国学生的留学项目可能只有两年，现在一年多已经过去了，留学的效果可想而知。

中国教育国际交流协会提供的数据印证了专家的说法，2019年中国赴澳留学生中20岁以上（大多数就读研究生）依旧占据最大份额，达到63.5%。而澳大利亚的硕士课程学制为1-3年，大部分学校的课程为1.5-2年，也有不少1年学制的课程。

秦琳介绍，虽然全球都受到了疫情的影响，但是目前一些国家已经开始采取了例如“包机接留学生返校”等方式支持留学生继续完成学业，但是澳大利亚政府的态度则非常模糊，这也增加了正在上网课的中国留学生的焦虑。

受疫情和当地防疫措施限制，即使留在澳大利亚境内的留学生也以网络授课为主。据教育部留学服务中心此前组织的关于中国留学生对澳高校网络授课的满意度调查显示，这部分学生对学习的满意度也较低。

专家介绍，排除疫情的影响，还有一些因素也在影响着赴澳留学的教育质量。

留学是澳大利亚的支柱产业之一，因此，经济因素显然在强力影响着澳大利亚的大学。据英国《每日邮报》报道，国际教育曾是澳大利亚最大的出口收入来源之一，2019年为澳经济注入了376亿澳元。而中国是澳大利亚国际学生的最主要来源。

据了解，澳大利亚八校联盟被认为是当地最好的学校，在这8所成员高校里，中国留学生已经占到其国际学生总数的60%。“在一些层次更低的学校，华人占比更高。”陈志文说。

据我国驻澳使馆教育处相关人士介绍，中国留学生中超过一半就读于澳大利亚八校联盟以外的学校。

这直接影响了赴澳留学的性价比。据澳大利亚当地一研究机构发布的报告显示，澳大利亚部分高校的一些专业，课堂授课和交流可以直接用中文，一些留学生甚至在不使用英语进行交流的情况下完成商科学位。

据了解，以前部分赴澳留学的人还同时捆绑了移民的需求。确实，过去一些年留学生毕业以后在澳大利亚确实更容易拿到较长时间的工作签证和长期居住身份。“不过近些年相关政策也在收紧和调整。”秦琳说。

而国际学生的离去，也在影响着澳大利亚高等教育的发展。

《每日邮报》的报道还称，2020年澳高校的收入损失可能达到48亿澳元，而到2023年，这一数字可能激增至160亿澳元。数据显示，已有1.2万名澳高校员工失去工作。

“留学是为了更好的发展，之前很多中国学生赴澳留学是考虑到澳大利亚移民方便，我想提醒的是，澳大利亚和中国，哪个未来更有前景，更有发展机会？显然是中国。”陈志文说。

中青报·中青网记者 樊未晨

(责编：郝孟佳、熊旭)