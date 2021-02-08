向贤彪

好奇心，可说是对未知事物特别关注的强烈兴趣，对陌生领域刨根问底的极大热情，对熟悉领域潜心钻研的无限执着。

“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。”去年，习近平总书记主持召开科学家座谈会并发表重要讲话，强调我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力，特别提及“好奇心”。

没有好奇心，就没有科学的发展、社会的进步。面对迢迢银河，想象着牛郎织女，演绎出美丽动人的神话故事，源自民众的好奇心；创立“日心说”、揭开天体中许多奥秘，“从此自然科学便开始从神学中解放出来”，源自科学家的好奇心。与成年人相比，娃娃们的好奇心更加丰富多彩。比如，看到蜻蜓，他们就会联想到飞机，好奇飞行的原理；看到花朵，他们就想到公园，会问如何建造……尽管孩子们很稚嫩，但他们有时所展现出的想象力和好奇心，的确可贵。

从半空中投掷鸡蛋，怎样才能让它完好无损呢？这曾是几个孩子的好奇心。一位中学老师就此设计了“投蛋竞赛”，要求参赛各队从高处平台上同时投下一个生鸡蛋，落地时不得损坏，取最后落地者为第一名，并强调不准用绳子拴着鸡蛋往下扔。孩子们的办法五花八门，有一个队别出心裁：他们把鸡蛋装在填充着棉花的木盒里，然后绑在一个小降落伞下面。最终，该队不仅获得第一名，还被评为“最具创意奖”。事实表明，关注孩子的好奇心，努力搭建探索与展示的平台，能够助其增加对科学的兴趣，有效培育创新精神。生活中，有些发明创造，正是从孩子们的大胆设想或灵机一动起步，而后再由成年人帮助完成的。

在一些人看来，娃娃们的某些好奇心似乎太过“出奇”，甚至带有某些“破坏性”“危险性”。但如果缺乏包容，动辄呵斥一番、下一道禁令，便可能毁掉一个未来的科学家、发明家。教育家陶行知曾讲过这样一个故事：他一位朋友的孩子，把家里新买来的一个金表拆坏了，他的朋友就惩罚了孩子。陶行知听说后，建议这位朋友带着孩子把金表送到修表铺，在钟表师傅修理时，让孩子在一旁跟着学习如何修表。这样一来，修表铺成了课堂，修表匠成了老师，孩子不仅好奇心得到了满足，还由此获得了新的知识。涵养理性的态度和方法，既呵护珍贵的好奇心，又让好奇心中蕴藏的创造火花得以迸发，往往能对孩子的一生产生深远影响。

爱因斯坦说过，想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。青少年的好奇心、想象力是无限的，蕴含着创造的源泉，寄托着未来的希望。面对孩子们的好奇心，满腔热忱地予以呵护、积极引导，努力提供必要的条件，大批具备科学家潜质的青少年群体就将脱颖而出，为建设科技强国厚植人才沃土。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 04 版）

(责编：孙竞、熊旭)