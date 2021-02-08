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武汉今年将筹措50万个岗位 留住超30万大学生

2021年02月08日08:54 | 来源：中国青年报
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原标题：武汉今年将筹措50万个岗位 留住超30万大学生

　　“克服新冠肺炎疫情不利影响，2020年武汉市新增留汉大学生30.2万人，保持大学生留汉就业创业态势总体稳定。”武汉市委组织部副部长、市人社局局长孙志军近日在“学子留汉”工程新闻发布会上表示，2021年，该市将提供50万个优质岗位，继续留住30万以上大学生。

　　2020年留汉的30.2万大学生中，研究生达2.39万人，占7.91%，本科生达16.54万人，占54.77%；25岁以下约占40%，26岁至35岁约占48%；企业就业占98.81%。其中，新迁入该市户籍的大学生有13.94万人。

　　“数据证明，大学生留汉的良好态势没有改变，大学生在汉就业创业的信心没有动摇，武汉对大学生的吸引力没有减弱。”孙志军说。

　　武汉市公安局副局长夏俊介绍，2017年以来，武汉市先后3次优化调整大学生落户政策，打造“全员放开落户”“全家解决落户”“全时办理落户”新模式，大学生仅凭毕业证即可落户。4年来，该市共办理大学生落户64.6万人，数量稳居全国前列。

　　中青报·中青网记者 朱娟娟

(责编：郝孟佳、熊旭)

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