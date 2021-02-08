本报记者 张保淑

2021年，中国教育将继续发生深刻变革，根据教育部近日发布年度工作要点，该部将重点推进7大方面39项具体工作。其中，在推动教育改革和发展，深度融合、高效联动方面，教育部将多向发力。

关于广受关注的中国教育发展规划，尤其是 “十四五”发展蓝图，教育部提出今年工作目标任务：编制出符合时代要求的高质量规划。具体来说，教育部将做好《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》教育部分的编制工作，编制印发《国家教育事业发展“十四五”规划》。此外，继续推进教育制度建设，出台一系列政策文件，涉及教育高质量发展体系、优质均衡基本公共教育服务体系、服务全民终身学习的教育体系等。

在区域教育发展方面，教育部将引导东北地区高校和职业院校在服务东北振兴中提升办学实力和影响力，统筹协调在京高校参与和服务雄安新区建设，促进粤港澳大湾区高等教育结构布局调整优化。加快建设长江教育创新带，开展长三角教育现代化监测评估。推动黄河流域教育高质量发展，建立教育资源互通共享的区域性协作机制。

教育部提出，将继续推进教育评价改革、考试招生制度改革、教育督导体制机制改革。教育部将抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地，指导各省（区、市）、各部属高校和部省合建高校全面清理规范，制定实施工作清单。选择有条件的地方、学校进行试点。在高考综合改革方面，教育部将深化高考内容改革，进一步规范艺术体育等特殊类型招生。中考招生录取综合改革试点落地省份在省域范围全面推进招生录取综合改革。在教育督导体制机制改革方面，教育部贯彻落实相关文件，指导各地深化教育督导体制机制改革实施方案。持续开展2021年对省级人民政府履行教育职责评价工作。推进《教育督导条例》修订工作，推动由国家法律、行政法规、部门规章以及规范性文件组成的完整教育督导法律法规体系建设。

此外，教育部还将进一步规范民办教育发展；深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；积极发展“互联网+教育”，全面保障教育系统网络安全；加快和扩大教育对外开放，优化全球布局，加强人才培养和科研国际合作。

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