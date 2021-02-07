原标题：中国科技大学晒年夜饭菜谱[组图]

工作人员在展示被网友戏称“吃了不挂科”的中国科大“网红书型伴手礼”，最火爆的时候，预订后要等几个月才能拿到。今年留校过年的学生不用等了，新年大礼包里一定有一本。张娅子 摄

5日，记者在中国科学技术大学食堂看到，寒假留校的学子即将收到学校送出的第一份新年礼物——“专属年夜饭”！

今年春节，中国科学技术大学不少学生选择留校过年。为了让留校生安心过春节，学校除了免费为学生核酸检测之外，又一波宠学生操作上线，晒出年夜饭菜谱。

中国科大学工部副部长赵钢介绍说，因为疫情的原因，今年该校留校过年的学生比往年多十倍左右，本科生150人左右，研究生2000人左右。他们中，有的是因为家住国内中高风险地区，按照疫情防控的要求原则上暂不离校，更多的则是因为科研任务留下来的。“要让留校学子们吃上有温度的年夜饭，感受到家的温暖！”中国科大饮食服务集团总经理顾韬说。

中国科技大学年夜饭菜谱。中国科技大学供图

根据推出的菜谱，不仅有红烧狮子头、麻辣口水鸡、木耳炒莴笋、西红柿鸡蛋，还有西湖牛肉羹和双色水饺。

据介绍，除了套餐，除夕那天，学校还会为留校学子们送上双色水饺。“人们年夜饭吃饺子，为博个好彩头，有在饺子里包个硬币的习俗，吃到的人都会觉得新的一年会幸福满满，好运相随。这样的好彩头也安排上了！”顾经理特别提醒学子们，“我们有一个小惊喜，有些饺子里会包上去核的红枣，如果吃到了，一定要拍照留存，照片发朋友圈可以再领神秘礼物一份！”

记者了解到，除了“专属年夜饭”，从大年初一到初三，学校还请留校学生们在食堂免费就餐。(记者 张娅子)

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