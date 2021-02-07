马 聂

去年12月31日，我们铜岭村村党群活动中心里，聚齐了106名村民“股东”。讲台上，整整80万现金格外引人注目——这是我们村集体合作社第一次按股分红。当我宣布分红的喜讯，现场不断响起掌声和叫好声。

27岁的我，看着台下这些叔叔婶婶、爷爷奶奶对我投来信任的目光，不禁百感交集：回家乡与乡亲们一起干，我做对了！

2014年8月，我从湖北汽车工业学院毕业，在一家电子科技公司上班。工作没多久，我突然接到了老家铜岭村党支部书记马力的电话，他说：“村里缺少年轻人，在外面打拼，还不如回村创业带着大家一起富起来，农村的天地很广阔。”他的话深深打动了我，在外工作了一年多，只有踏上家乡的土地，心里才踏实。经过和家人慎重商量，21岁的我回到了家乡。

回村后，我日思夜想，怎样让家乡美起来、富起来。我到黄陂、襄阳、枝江等地“取经”，2016年6月，我和几个志同道合的朋友凑钱首期流转了400亩土地，凭着自己对本村本土的了解，依照山川地貌的特点，绘制了一张铜铃岗蔬菜主题公园草图。依照这张“规划图”，我们一步一步埋头苦干，把荒山变成了花园，把花园变成了城里人爱来的游乐场，越来越多的人议论：“这个年轻人，是真想干事！”

眼看得到村民的认可，我乘势提出，由村党支部领办专业合作社，实行“村委会+发起人+村民”的股份分配模式，村委会占股25%、发起人占股26%、村民占股49%，既解决发展资金问题，又能激发村民齐参与。经过党员大会、党小组会、村民代表会议等民主决策，最终村两委同意由我创办专业合作社，负责合作社各项事务。2016年9月，铜铃岗蔬菜产销专业合作社正式成立，先后有106名村民入社。

2018年3月，铜铃岗蔬菜主题公园正式运营，当年接待游客10.1万人次，实现旅游收入300万元。2018年底，村两委换届，我担任了村党支部书记、村委会主任。尽管新冠肺炎疫情一度让旅游按下暂停键，但作为村支书，我一方面带领大家坚决做好防疫工作，另一方面紧锣密鼓地继续做好铜铃岗、梅园项目的开园准备工作。4月，春暖花开，村集体产业铜铃岗蔬菜主题公园项目开业即火。虽然因为疫情损失了三个多月的时间，但2020年全村接待游客数仍超过30万人次，实现年收入650万元，全村62户建档立卡贫困户全部脱贫。

看着家乡变得越来越美，越来越富裕，我心中的自豪感无以言表。我是铜岭村的儿子，我属于这片土地，我乐意在这片土地上绘制我的人生画卷。我相信，铜岭的明天会更加美好！

（作者为湖北省荆州市荆州区铜岭村党支部书记，本报记者田豆豆采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 05 版）

(责编：何淼、熊旭)