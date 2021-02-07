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初入职场者需积蓄向上的力量

徐雷鹏
2021年02月07日08:11 | 来源：人民网－人民日报
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朋友毕业后入职一家国企，工作不到两年，却萌生了离职的想法。他告诉我，刚进公司时，自己也是想着能大展拳脚有所作为，但领导交给他的却都是一些小事，巨大的心理落差让他打起了退堂鼓。

初入职场，不少年轻人都会面临这样的困境：象牙塔里，个个都意气风发。但走出校门步入社会，却往往不得不接受现实：激烈的竞争挫了锐气、庸常的生活耗了朝气、角色转换的不适应磨平了心气。

每一颗种子被播撒进土壤时，都带着开花的梦想，但在破土而出之前，它们要随时准备着承受烈日炙烤、寒潮侵袭，要面对无数的风雨。经不住考验者，永远埋在了土里，而那些奋力向下扎根、时刻汲取养分的种子，则终有一天会绚丽绽放。

初入职场者，应当学着做一颗种子，沉下心、扎下根，积蓄能量、厚积薄发，才能在机会来临时脱颖而出。

接受自己的“平凡”。不想当将军的士兵不是好士兵，但没有经年累月的作战经验，士兵绝不可能当上将军，充其量是纸上谈兵的赵括。同样，初入职场者犹如一张白纸，对自己承担的工作不可能立即得心应手、驾轻就熟，必然要通过一段时间的磨合才能够胜任。要放低自己的期望值，从最基础的工作内容学起，向身边每一个比自己工作经验丰富的人虚心求教，才能逐渐进入状态，在不断磨炼中成就“不平凡”。

坚信干小事蕴含的价值。刚参加工作时，年轻人往往会被安排做一些非常基础的工作，看似鸡毛蒜皮、枯燥乏味、没有成就感，然而经过一段时间的积累后，你就会渐渐发现，只要全身心投入坚持去做好每一次工作，也一样可以积累经验、增长本领、丰富阅历。纪昌学射，先要用两年时间练习锥尖刺于眼皮而不眨眼，又要用三年时间练成视虱子之小如车轮之大。这个故事虽然有艺术夸张的成分，但道理却是相通的。初入职场者千万不要眼高手低，要沉下心来、从小事干起，练好基本功，才能等到“铁杵磨成针”的一天。

不断积蓄向上的力量。人生是一场马拉松，比的不仅是速度，还有耐力。当你越过起跑线，发现前方已身影重重时，不要灰心丧气，长路漫漫，还有足够的时间供你调整状态。要相信，初入职场的失意、迷茫，只是暂时的。只要放平心态，从工作中汲取经验教训，等你度过这段平台期，就会发现一切便豁然开朗，当初遇到的挫折和失败也可以成为人生的宝贵财富。

在最美好的年纪，初入职场的你可能并没有感受到诗和远方，反而在各种压力下心绪波动，但请不要让一时的情绪模糊了奋斗的底色，不要因理想遥远而放弃追求。要坚信，只要把根基扎牢、坚持顽强生长，你积蓄的能量有一天一定会喷薄而出、令人刮目相看。

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 05 版）

(责编：何淼、熊旭)

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